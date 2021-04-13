Haberler Galatasaray Fatih Terim'in sessizliği taraftarı küstürdü! Şampiyonlar Ligi...

'in sessizliği taraftarı küstürdü! ...

'da son dakika haberi... maçı sonrası, hakemler büyük tepki çekmesine karşın kulüpten açıklama gelmedi. Daha önce ‘8 de kapanır 18 de’ diyen ve şampiyonluğa uzanan ’in de bu kez sessiz kalması sarı-kırmızılıları üzdü. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2021 Pazartesi 23:05 Güncelleme Tarihi: 13 Nisan 2021 Salı 06:50
Fatih Terim'in sessizliği taraftarı küstürdü! Şampiyonlar Ligi...

'da arka arkaya gelen kayıpların ardından herkes köşesine çekildi!.. Devre arasında yeni oyuncuların takıma katılmasıyla güzel bir hava yakalayan sarı-kırmızılı ekip, Ankaragücü yenilgisiyle birlikte tam anlamıyla çöküşe geçti. Başkent'te 8 maçlık galibiyet serisi sona ererken aslında işin bu noktalara geleceğine kimse ihtimal vermiyordu.

Fatih Terim'in sessizliği taraftarı küstürdü! Şampiyonlar Ligi...

Ancak hemen ardından gelen Sivas beraberliği alarm zillerinin çaldığını gösterdi. Kayseri'de alınan galibiyetin ise son kurşun olduğu ortaya çıktı. Cimbom bir daha belini doğrultamadı.

Fatih Terim'in sessizliği taraftarı küstürdü! Şampiyonlar Ligi...

BEŞİKTAŞ'LA PUAN FARKI 8'E ÇIKTI
Özellike Çaykur Rizespor maçı tam anlamıyla bir yıkımdı. Karadeniz ekibi karşısında sadece 3 puanı değil teknik direktör 'i de kaybetti. Terim'siz çıkılan 2 maçta 5 puan daha kaybedildi ve lider Beşiktaş'la arasındaki fark 8'e yükseldi. Ancak daha da kötüsü yönetim ve Fatih Terim'in sessizliği...

Fatih Terim'in sessizliği taraftarı küstürdü! Şampiyonlar Ligi...

Taraftarlar, maçı sonrası hakemlere büyük tepki gösterirken yönetimden herhangi bir açıklama gelmedi. Her daim iddialı olmasıyla bilinen ve son şampiyonlukta '8 de kapanır 18 de' Terim'in de sessizliği sarı-kırmızılıları küstürdü.

Fatih Terim'in sessizliği taraftarı küstürdü! Şampiyonlar Ligi...

ŞAMPİYONLAR LİGİ KAÇABİLİR
28. haftadaki Ankaragücü maçından sonra liderliği bırakan bir daha belini düzeltemedi. Galatasaray, şu an Fenerbahçe'nin ardından 3. sırada... Sakatlıklar, cezalılar, kadro tercihleri de bu süreçte kötü gidişatı tetiklerken şampiyonluk artık kaf dağının arkasında...

Fatih Terim'in sessizliği taraftarı küstürdü! Şampiyonlar Ligi...

Daha kötüsü, camiayı, taraftarları, takımı ayağa kaldıracak herhangi bir umut ışığı belirlememesi... Bu nedenle ihtimalinin de her geçen gün zayıflıyor olması... Taraftarlar en azından kalan 8 maçın kazanılmasını ve Şampiyonlar Ligi hedefinin korunmasını bekliyor.

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