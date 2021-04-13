Fatih Terim'in sessizliği taraftarı küstürdü! Şampiyonlar Ligi...

Taraftarlar, Karagümrük maçı sonrası hakemlere büyük tepki gösterirken yönetimden herhangi bir açıklama gelmedi. Her daim iddialı olmasıyla bilinen ve son şampiyonlukta '8 de kapanır 18 de' Terim'in de sessizliği sarı-kırmızılıları küstürdü.

ŞAMPİYONLAR LİGİ KAÇABİLİR

28. haftadaki Ankaragücü maçından sonra liderliği bırakan Galatasaray bir daha belini düzeltemedi. Galatasaray, şu an Fenerbahçe'nin ardından 3. sırada... Sakatlıklar, cezalılar, kadro tercihleri de bu süreçte kötü gidişatı tetiklerken şampiyonluk artık kaf dağının arkasında...