Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da kadro değişiyor! İşte transfer listesi

Son dakika transfer haberi: 'da kadro değişiyor! İşte transfer listesi

Son dakika transfer haberi: 'de aldığı kötü sonuçlar nedeniyle şampiyonluktan uzaklaşan 'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Ara transfer döneminde kadrosuna önemli isimleri kazandıran , yaz transfer dönemi için de çalışmalara başladı. Transfer arayışlarına devam eden sarı kırmızılılar, transfer listesini de netleştirmeye başladı. Cimbom, yeni sezon için o isimleri gündemine aldı. İşte o liste ve tüm detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2021 Pazartesi 09:54
Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da kadro değişiyor! İşte transfer listesi

'in 34. hafta mücadelesinde sahasında Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kalan 'ın galibiyet hasreti üç maça yükseldi. Sarı kırmızılılar bu sonuçla puanını 62'ye yükseltti.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da kadro değişiyor! İşte transfer listesi

'da Fatih Karagümrük maçında oynanan kötü oyun ve alınan beraberliğin şoku yaşanıyor.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da kadro değişiyor! İşte transfer listesi

Sarı Kırmızılılar, son 3 haftada Çaykur Rizespor, Atakaş Hatayspor ve son olarak Fatih Karagümrük karşısında 8 puan kaybederek zirveden uzaklaştı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da kadro değişiyor! İşte transfer listesi

Aslan, Beşiktaş'ın Erzurum'u 4-2 mağlup etmesinin ardından 8 puan geriye düştü. Öte yandan Yedlin ve Falcao'dan gelen haberler moralleri bozdu.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da kadro değişiyor! İşte transfer listesi

, Fatih Karagümrük karşısında aldığı beraberlikle şampiyonluğa büyük oranla havlu attı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da kadro değişiyor! İşte transfer listesi

'de şampiyonluktan uzaklaşan 'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor...

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da kadro değişiyor! İşte transfer listesi

Sezona 23. şampiyonluk parolasıyla başlayan , birçok isimle anlaşarak kadrosunu güçlendirmişti.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da kadro değişiyor! İşte transfer listesi

Ara transfer döneminde kadrosunu Onyekuru, Gedson, Halil, Yedlin ve Mostafa ile güçlendiren sarı kırmızılılar sezon sonu transfer çalışmalarına da şimdiden başladı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da kadro değişiyor! İşte transfer listesi

Birçok bölge için transfer arayışlarına giren Aslan'ın gündemine o isimler geldi.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da kadro değişiyor! İşte transfer listesi

Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, 'ın transfer listesini duyurdu.

İşte Zeki Uzundurukan'ın açıkladığı isimler:

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da kadro değişiyor! İşte transfer listesi

DOĞAN ALEMDAR

'ın transfer listesi şekillenmeye başladı. Fatih Terim, Muslera'ya alternatif olarak Kayserispor'un 18 yaşındaki kalecisi Doğan Alemdar'ı listesine ekledi.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da kadro değişiyor! İşte transfer listesi

DRAXLER

Belhanda'nın yokluğunu arayan sarı kırmızılılar, Draxler konusunda da sezon sonu bekleniyor.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da kadro değişiyor! İşte transfer listesi

KENAN KARAMAN

, daha önce de gündemine aldığı Kenan Karaman için görüşmelerini sürdürüyor.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da kadro değişiyor! İşte transfer listesi

OKAY YOKUŞLU

'da teknik direktör Fatih Terim'in de ilgilendiklerini açıkladığı Okay Yokuşlu için sezon sonu temasa geçilecek.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da kadro değişiyor! İşte transfer listesi

SALİH UÇAN

Sarı-kırmızılılar; Salih Uçan için de görüşmelerini sürdürüyor.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da kadro değişiyor! İşte transfer listesi

AYTAÇ KARA

Aslan ayrıca, Kasımpaşa'nın orta saha oyuncusu Aytaç Kara ile de anlaşmaya vardı.

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