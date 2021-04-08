Mustafa Cengiz: Bir kupaları eksilebilir

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe'nin '1959 öncesi şampiyonlukların geçerli sayılmasıyla' ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'na yaptığı başvuruya bir kez daha sert tepki gösterdi. Kemerburgaz Futbol Kamp Tesisi hakkındaki bilgilendirme lansmanında gündemle ilgili soruları yanıtlayan Cengiz, "Biz bugüne kadar hep tarihçileri çıkarttık. 6 sayfa dilekçemizi herkese sergiledik. Herkes görsün dedik ama onların ne başvurduğunu hala bilmiyoruz. Bugüne kadar da bir tane tarihçi çıkarmadılar. Bula bula Vahdettin'i (Engin) buldular" diye konuştu.



BİLMİYORSAN GOOGLE'A BAK

Cengiz sözlerine şöyle devam etti: Yani 2 tıfıl yönetici, akıl yaşta değil baştadır, doğru. Tarihten uzak insanlar, iflas etmiş tüccarlar. Kazandılar, 2 gün sustular. Bir gün bir tane tarihçi çıkarsınlar! Devamlı diyorlar ki, 'sen bize hırsız dedin'.. Ben de baktım nerede dedim diye. Ben size 'hırsız' demedim. Akıl yaşta değil baştadır. Ama belli bir eğitim de ister. Bu sırf aileyle olmaz. Yani sen bilmiyorsan google'a bakacaksın. Bak öğren. Ben bunu anlamıyorum. Eğitimi nerede alırsan al, insan önce kendini yetiştirmeli.



"FENERBAHÇE'DEN ÖZÜR DİLERİM"

Sevgili Fenerbahçe camiasından özür dilerim. O camia, Beşiktaş hepsi benim için çok değerlidir ve hepsi yakın arkadaşımdır. Ama yönetimleri maalesef doğru gitmiyor. Bazı şampiyonluklarımızı 'himmet' ile almışız! 'Himmet' ne demekse! 'Dua' diyorlar. Sen niye kendine dua ettirmiyorsun. Ben ikna mı edeceğim Ali Bey'i! Biz düşman değiliz. Beni ikna edebilir mi? Bir tane tarihçi çıkardılar mı? Kendi yazdıkları metne deklare ettiler mi? Ben anlamıyorum. Beni ikna edemez. Korkarım, 1 şampiyonlukları eksilir.



"CUMHURBAŞKANIMIZA TEŞEKKÜRLER"

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Kemerburgaz arazisi için büyük uğraşlar verdiklerini söylerken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu süreçte kendilerine büyük destek sağladığını söyledi. Cengiz, "Riva ve Florya'nın yeniden yapılanmasında, sözleşmelerin lehimize düzeltilmesinde uğraşan Cumhurbaşkanımıza da tekrar tekrar teşekkür ederim. Bir çakılı Galatasaray için 1 metre öteye götürene minnet duyar, teşekkür ederim" diye konuştu.