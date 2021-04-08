Galatasaray'da Emre Akbaba'dan o iddialara sert tepki!

Sözleşmesinin sonuna gelen Emre Akbaba, '500 bin Euro imza parası istediği' şeklinde iddiaya sert tepki gösterdi. Bir paylaşım yapan futbolcu, "Sezon başından beri hakkımda birçok asparagas haber yapılmak suretiyle taraftarın önüne atıldım, sesimi çıkarmadım.



Bu haberlere bu saatten sonra sadece gülüp geçiyorum" dedi. Emre Ayrıca, "Benim Galatasaray için maddi olarak yaptığım fedakarlıklar inanın gazetede çıkanlardan çok daha fazlası... Bu kulüp için savaşırken de iki kere ayağımı sahada bıraktım" ifadesini kullandı.



EŞİ DESTEK VERDİ

Galatasaray'dan imza parası istediğine dair habere Emre Akbaba'nın eşi de isyan etti. Yasemin Akbaba, paylaşımına haberleri ekleyerek, "Doğrusunu bildiğim yalanları dinliyorumdur" ifadesini kullandı.