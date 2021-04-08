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'da 'dan o iddialara sert tepki!

Sözleşmesinin sonuna gelen , '500 bin Euro imza parası istediği' şeklinde iddiaya sert tepki gösterdi. Bir paylaşım yapan futbolcu, "Sezon başından beri hakkımda birçok asparagas haber yapılmak suretiyle taraftarın önüne atıldım, sesimi çıkarmadım.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2021 Perşembe 00:08 Güncelleme Tarihi: 08 Nisan 2021 Perşembe 06:50
Galatasaray'da Emre Akbaba'dan o iddialara sert tepki!

Sözleşmesinin sonuna gelen , '500 bin Euro imza parası istediği' şeklinde iddiaya sert tepki gösterdi. Bir paylaşım yapan futbolcu, "Sezon başından beri hakkımda birçok asparagas haber yapılmak suretiyle taraftarın önüne atıldım, sesimi çıkarmadım.

Bu haberlere bu saatten sonra sadece gülüp geçiyorum" dedi. , "Benim için maddi olarak yaptığım fedakarlıklar inanın gazetede çıkanlardan çok daha fazlası... Bu kulüp için savaşırken de iki kere ayağımı sahada bıraktım" ifadesini kullandı.

EŞİ DESTEK VERDİ
Galatasaray'dan imza parası istediğine dair habere Emre Akbaba'nın eşi de isyan etti. , paylaşımına haberleri ekleyerek, "Doğrusunu bildiğim yalanları dinliyorumdur" ifadesini kullandı.

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