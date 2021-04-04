Haberler Galatasaray Son dakika spor haberleri: Galatasaray Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı

Son dakika spor haberleri: maçının hazırlıklarına başladı

Spor Toto 'de 'a 3-0 mağlup olarak şampiyonluk yarışında ağır yara alan , 34. haftada oynayacağı maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2021 Pazar 16:56
Son dakika spor haberleri: Galatasaray Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı

, 'in 34. haftasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

'ndeki antrenmanda dün akşam oynanan maçında tam süre alan oyuncular günü yenilenme çalışması yaparak tamamladı.

Diğer oyuncular ise antrenmana ısınma hareketleri ile başladı.

Daha sonra gruplar hâlinde dar alanda pas çalışması yapıldı.

Antrenmanın ana bölümünde dayanıklılığa yönelik çift kale oyun oynandı.

Son bölümde ise dün akşam 45 dakikanın altında süre alan oyuncular interval koşular gerçekleştirdi.

, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını günü saat 17.00'de yapacağı antrenmanla sürdürecek.


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