Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Diagne'nin bonservisi alınacak mı? Sam Allardyce'tan flaş açıklama

Son dakika spor haberi: 'nin bonservisi alınacak mı? 'tan flaş açıklama

Son dakika haberleri... Galatasaray'ın devre arasında 'e kiraladığı Senegalli golcüsü Mbaye ile ilgili teknik direktör 'tan flaş bir açıklama geldi. Deneyimli çalıştırıcı, takımda kiralık olarak forma giyen milli futbolcu Yokuşlu'nun durumu hakkında da konuştu. İşte o sözler... ()

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Nisan 2021 Cumartesi 09:32
Son dakika spor haberi: Diagne'nin bonservisi alınacak mı? Sam Allardyce'tan flaş açıklama

'ın kış transfer döneminde ekibi 'e kiraladığı Mbaye ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

Son dakika spor haberi: Diagne'nin bonservisi alınacak mı? Sam Allardyce'tan flaş açıklama

İngiliz ekibinin teknik direktörü , yaptığı açıklamada ve milli futbolcumuz Yokuşlu'nun takımdaki geleceğine ilişkin konuştu.

Son dakika spor haberi: Diagne'nin bonservisi alınacak mı? Sam Allardyce'tan flaş açıklama

66 yaşındaki futbol adamı, Yokuşlu ve Mbaye 'nin bonservisini almak istediklerini söyledi.

Son dakika spor haberi: Diagne'nin bonservisi alınacak mı? Sam Allardyce'tan flaş açıklama

Allardyce özellikle milli futbolcumuzdan övgüyle bahsederken, "Ligde kalırsak ilk yapmak istediğimiz şey onun bonservisini almak olur. 5-6 senedir bu takımda oynuyormuş gibi" ifadelerini kullandı.

Son dakika spor haberi: Diagne'nin bonservisi alınacak mı? Sam Allardyce'tan flaş açıklama

İngiliz çalıştırıcı, ara transfer döneminde 'da kiraladıkları ile ilgili "Bazı menajerler devre arasında yurt dışından oyuncu almanın riskli olduğunu söyler. ve , gelecek sezon çok daha iyi olacaklar. Ligde kalırsak ikisinin de bonservisini almak isteriz." şeklinde konuştu.

Son dakika spor haberi: Diagne'nin bonservisi alınacak mı? Sam Allardyce'tan flaş açıklama

Devre arasında Celta Vigo'dan 'e kiralanan Yokuşlu'nun satın alma opsiyonu bulunmuyor.

Son dakika spor haberi: Diagne'nin bonservisi alınacak mı? Sam Allardyce'tan flaş açıklama

'nin ise ligde kalırsa 6 milyon euro, düşerse 4.3 milyon euro satın alma opsiyonu yer alıyor.

SON DAKİKA