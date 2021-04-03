Hatayspor - Galatasaray CANLI İZLE (Hatayspor - Galatasaray maçı canlı)

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 32. hafta maçında Hatayspor ile Galatasaray kozlarını paylaşıyor. Lider Beşiktaş'ın 3 puan gerisinde bulunan Galatasaray mutlak 3 puan isterken, Hatayspor'da saha avantajını kullanarak rakibini eli boş göndermek istiyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

HATAYSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Başlama düdüğü 19.00'da çalan Hatayspor - Galatasaray maçı 3 beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden de takip edebilirsiniz.

HATAYSPOR - GALATASARAY MAÇI İLK 11'LERİ

HATAYSPOR: Munir, Yusuf, Pablo, Mesut, Popov, Aabid Rayane, Ruben Ribeiro, Kamara, Adama Traore, Akintola, Diouf

GALATASARAY: Muslera, Şener Özbayraklı, Donk, Gedson, Saracchi, Ömer Bayram, Etebo, Arda Turan, Feghouli, Onyekuru, Mostafa Mohamed.

MAÇTAN NOTLAR

Süper Lig'in 32. haftasında Atakaş Hatayspor'a konuk olan Galatasaray, ligdeki son maçına göre ilk 11'de 6 değişiklik yaptı.

Sarı-kırmızılılar, Çaykur Rizespor maçında ilk 11'de oynayan Yedlin, Luyindama, Marcao, Emre Kılınç, Emre Akbaba, Falcao'un yerine Şener Özbayraklı, Donk, Ömer Bayram, Arda Turan, Feghouli, Onyekuru'ya ilk 11'de görev verdi.

Galatasaray sahaya Muslera, Şener Özbayraklı, Etebo, Donk, Saracchi, Ömer Bayram, Gedson Fernandes, Arda Turan, Feghouli, Onyekuru, Mustafa Muhammed ilk 11'i ile çıktı.

Sarı-kırmızılıların yedek kulübesinde ise Okan Kocuk, Fatih Öztürk, Babel, Falcao, Halil İbrahim Dervişoğlu, Linnes, Oğulcan Çağlayan, Emre Akbaba, Emre Taşdemir ve Ozornwafor yer aldı.

FATİH TERİM TRİBÜNDE

Ligin 31. haftasındaki Çaykur Rizespor müsabakasından sonra Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun 2'şer maç ceza verdiği teknik direktör Fatih Terim ile Ümit Davala, karşılaşmayı tribünden takip etti.

Terim'in yerine yedek kulübede yardımcı antrenör Levent Şahin görev aldı.

HATAYSPOR'DA 3 DEĞİŞİKLİK

Geçen haftayı bay geçen Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Ömer Erdoğan da 30. haftada oynadıkları Çaykur Rizespor maçı müsabakasının ilk 11'inde 3 değişiklik yaptı.

Teknik direktör Erdoğan, Billong, Boupendza ve Katranis'in yerine Mesut Çaytemel, Yusuf Abdioğlu ve Kamara'ya görev verdi.

Hatayspor, Galatasaray karşısında sahaya Munir, Popov, Yusuf Abdioğlu, Santos, Mesut Çaytemel, Aabid, Riberio, Traore, Akintola, Kamara, Diouf ilk 11'i ile çıktı.