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Son dakika spor haberleri: 'da 5 oyuncunun corona virüsü test sonucu pozitif!

Kadın Basketbol Takımı'nda corona virüsü şoku yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar resmi hesabından 5 oyuncunun Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2021 Cuma 14:40 Güncelleme Tarihi: 02 Nisan 2021 Cuma 15:10
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da 5 oyuncunun corona virüsü test sonucu pozitif!

Kulübü resmi hesabından yaptığı açıklamada kadın basketbol takımında 5 oyuncunun corona virüsü test sonuçlarının pozitif çıktığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
" oyuncularımız, teknik heyet ve idari çalışanlarına bu sabah yapılan testleri sonuçlanmış ve beş oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır.

Oyuncularımızın tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır. Takımımız 3 Nisan Cumartesi günü sabah saatlerinde kontrol amaçlı bir testten daha geçecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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