Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da 5 oyuncunun corona virüsü test sonucu pozitif!

Galatasaray Kulübü resmi hesabından yaptığı açıklamada kadın basketbol takımında 5 oyuncunun corona virüsü test sonuçlarının pozitif çıktığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Galatasaray Kadın Basketbol Takımı oyuncularımız, teknik heyet ve idari çalışanlarına bu sabah yapılan Covid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve beş oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır.

Oyuncularımızın tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır. Takımımız 3 Nisan Cumartesi günü sabah saatlerinde kontrol amaçlı bir testten daha geçecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."