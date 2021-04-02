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Son dakika haberleri | Transferde flaş gelişme! Galatasaraylı iki isim...

'de 10. sırada bulunan , gelecek sezon için transferde atağa kalktı. Sarı-kırmızılılar bu doğrultuda renktaşı 'dan iki ismi takibe aldı. Başkan iki yıldızın menajeriyle bizzat görüşüp transferleri noktalamak istiyor. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2021 Cuma 10:02
Son dakika GS haberleri | Transferde flaş gelişme! Galatasaraylı iki isim...

'de üst sıralar için mücadele eden yönetimi, gelecek sezonun planlarını yapmaya başladı. Mevcut kadrodan 4'ü kiralık olmak üzere tam 12 oyuncunun sözleşmesinin bitecek olması nedeniyle Göz- Göz, özellikle sağ bek alternatiflerini belirledi.

Teknik direktör 'ın ile devam etmek istememesi ve 'nın da yüksek maaşı nedeniyle Göztepe yönetimi, 'ın sağbekleri ve için girişimde bulunacak.

Göztepe'den yıllık 750 bin euro kazanan Lamine Gassama'ya indirim talep edecek olan Göz-Göz yönetimi olumsuz yanıt alması halinde ve ikilisini direkt takıma kazandıracak.

BAŞKAN SEPİL DEVREDE

Sözleşmesi sona erecek olan Linnes ve yerli yıldız Şener'in bonservis engellerinin de olmaması yönetimin elini güçlendiriyor. 'ın haberine göre başkan iki yıldızın menajeri ile görüşüp transferi sezon bitmeden noktalamak istiyor. Yönetim ilk sıraya 29 yaşındaki Linnes'i alırken, Gassama'nın ayrılması halinde Şener için de temasları sıklaştıracak.

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