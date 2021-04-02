Son dakika GS haberleri | Transferde flaş gelişme! Galatasaraylı iki isim...

Spor Toto Süper Lig'de üst sıralar için mücadele eden Göztepe yönetimi, gelecek sezonun planlarını yapmaya başladı. Mevcut kadrodan 4'ü kiralık olmak üzere tam 12 oyuncunun sözleşmesinin bitecek olması nedeniyle Göz- Göz, özellikle sağ bek alternatiflerini belirledi.

Teknik direktör Ünal Karaman'ın Murat Paluli ile devam etmek istememesi ve Lamine Gassama'nın da yüksek maaşı nedeniyle Göztepe yönetimi, Galatasaray'ın sağbekleri Martin Linnes ve Şener Özbayraklı için girişimde bulunacak.

Göztepe'den yıllık 750 bin euro kazanan Lamine Gassama'ya indirim talep edecek olan Göz-Göz yönetimi olumsuz yanıt alması halinde Linnes ve Şener ikilisini direkt takıma kazandıracak.

BAŞKAN SEPİL DEVREDE

Sözleşmesi sona erecek olan Linnes ve yerli yıldız Şener'in bonservis engellerinin de olmaması yönetimin elini güçlendiriyor. Yeni Asır'ın haberine göre başkan Mehmet Sepil iki yıldızın menajeri ile görüşüp transferi sezon bitmeden noktalamak istiyor. Yönetim ilk sıraya 29 yaşındaki Linnes'i alırken, Gassama'nın ayrılması halinde Şener için de temasları sıklaştıracak.