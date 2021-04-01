Haberler Galatasaray Temsilci dahi yollamayacak

Temsilci dahi yollamayacak

, defterini tamamen kapattı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2021 Çarşamba 20:21 Güncelleme Tarihi: 01 Nisan 2021 Perşembe 06:50
Temsilci dahi yollamayacak

, Başkanı 'in istifasıyla ciddi şekilde sarsıldı. 'nin yaptığı 1959 öncesi 9 birinciliğinin geçerli sayılması talebine, 5 birinciliği daha bulunan 'ın destek olması, diğer kulüplerin ise sessiz kalması üzerine Cengiz, "Birlik bazı kulüplerin çıkarlarının korunduğu bir yere dönüştü" diyerek istifasını sunmuştu. Şimdi gözler Galatasaray'ın birlikte temsil edilip edilmeyeceğine çevrilirken Cengiz'in toplantılara herhangi bir kulüp çalışanını dahi göndermeyi düşünmediği öğrenildi.

YEŞİL IŞIK YAKTI

Fenerbahçe, daha önce TBMM, TFF ve Tahkim Kurulu tarafından reddedilmesine karşın Federasyon Başkanı Nihat Özdemir'in, "Talep olursa yeniden inceleriz" açıklaması üzerine başvurusunu yeniledi.

KAPSAM DIŞINDA

TFF'ye 6 sayfalık itiraz dilekçesi sunan Galatasaray, "Başvuru konusu şampiyonluklar "Lig müsabakaları statüsü" kapsamı dışındadır. O dönemdeki organizasyonlar düzenli ve sürekli değildir" tezini savunuyor.

28'E YÜKSELECEK

1959 öncesi elde edilen başarılar geçerli sayılırsa Fenerbahçe'nin, 19 olan kupa sayısı bir anda 28'e yükselecek. Sadece 1 birinciliği bulunan Galatasaray 23, Beşiktaş ise 20 şampiyonluğa ulaşacak

SON DAKİKA