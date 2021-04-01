Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a Brezilyalı golcü! Falcao ve Diagne gidiyor

Son dakika transfer haberi: 'a Brezilyalı golcü! ve gidiyor

Son dakika spor haberi: 'de şampiyonluk kupasını kaldırmak isteyen 'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Ara transferde önemli isimleri kadrosuna katan , yaz transfer dönemi için de düğmeye bastı.  ve ’yi göndermeye hazırlanan sarı-kırmızılı kulüp, ’da gol şov yapan golcüyü kadrosuna katacak. İşte o isim ve tüm detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2021 Çarşamba 20:27 Güncelleme Tarihi: 01 Nisan 2021 Perşembe 06:50
Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a Brezilyalı golcü! Falcao ve Diagne gidiyor

Bir yandan 'de şampiyonluk mücadelesi veren bir yandan da gelecek sezonun hazırlıklarını sürdürüyor.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a Brezilyalı golcü! Falcao ve Diagne gidiyor

Birçok bölgeye takviye yapması beklenen sarı-kırmızılılarda ilk olarak ise forvet hattı ön plana çıkıyor.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a Brezilyalı golcü! Falcao ve Diagne gidiyor

yönetimi, maaş yükleri nedeniyle Radamel ve Mbaye ile yolları ayırmayı planlarken, bu futbolcuların yerine önemli isimlerle görüşmeler başladı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a Brezilyalı golcü! Falcao ve Diagne gidiyor

Bu aşamada için Fransız basınından flaş bir transfer iddiası daha geldi.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a Brezilyalı golcü! Falcao ve Diagne gidiyor

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Jeunesfooteaux adlı sitede yer alan habere göre; , Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden FC Shabab Al-Ahli Dubai'de forma giyen Brezilyalı forvet Igor Jesus ile temaslara başladı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a Brezilyalı golcü! Falcao ve Diagne gidiyor

Haberin detaylarında; 20 yaşındaki golcüyü, Fransız ekibi Marsilya ve İngiliz temsilcisi Everton'ın da istediği ifade edildi.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a Brezilyalı golcü! Falcao ve Diagne gidiyor

Kulübüyle sözleşmesi 2022 yılının aralık ayında sona erecek olan genç forvet, bu sezon forma giydiği 22 maçta 11 gol, 11 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a Brezilyalı golcü! Falcao ve Diagne gidiyor

Futbola Ligi ekiplerinden Coritiba altyapısında başlayan 1.80 boyundaki Igor Jesus, forvet mevkiinin yanı sıra sol kanatta da görev yapabiliyor.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a Brezilyalı golcü! Falcao ve Diagne gidiyor

Transfermarkt verilerine göre; güncel piyasa değeri 4.5 milyon Euro olan Jesus, 2020 yılında Coritiba'dan FC Shabab Al-Ahli Dubai'ya 2 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer oldu.

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