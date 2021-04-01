Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan imza şov! 7 transfer birden

İLK BOMBA AYTAÇ KARA!

Sabah'ın haberine göre, Kasımpaşa ile sözleşmesini uzatmayan Aytaç Kara ile kesin anlaşma sağlandı. Aytaç yeni sezonda parçalı formayı giyecek.

SARACCHI YERİNE VAN AANHOLT!

2- Leipzig'in 5 milyon euro istediği Saracchi'ye veda edilecek. Crystal Palace ile sözleşmesi bitecek olan Hollandalı sol bek Van Aanholt'a yıllık 1 milyon 750 bin Euro'dan 3 sezonluk sözleşme önerildi.