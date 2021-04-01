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Son dakika spor haberleri: 'dan imza şov! 7 transfer birden

Birçok futbolcunun sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan 'da mevcut oyuncularla ilgili kararlar alınırken transfer çalışmaları da son sürat devam ediyor. Kontrat yenileme görüşmelerini sürdüren sarı-kırmızılılar, öte yandan transfer listesindeki 7 yıldıza imza attırmak için kolları sıvadı. İşte o isimler ve dev operasyonun detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Nisan 2021 Perşembe 10:26
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan imza şov! 7 transfer birden

Fernando Muslera sözleşme yenileyerek ilk adımı atan , stoperleri Marcao ve Luyindama'nın yanı sıra Arda Turan, Emre Akbaba, Donk ve Ömer Bayram ile kontrat uzatmaya hazırlanıyor.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan imza şov! 7 transfer birden

FFP anlaşması devam eden sarı-kırmızılı kulüp, dış transferde ise listesine sezon sonunda serbest kalacak isimleri aldı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan imza şov! 7 transfer birden

, transfer hedefindeki 7 yıldıza imza attırarak şov yapmayı amaçlıyor.

İşte Aslan'daki operasyonun detayları:

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan imza şov! 7 transfer birden

İLK BOMBA AYTAÇ KARA!
Sabah'ın haberine göre, Kasımpaşa ile sözleşmesini uzatmayan Aytaç Kara ile kesin anlaşma sağlandı. Aytaç yeni sezonda parçalı formayı giyecek.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan imza şov! 7 transfer birden

SARACCHI YERİNE VAN AANHOLT!
2- Leipzig'in 5 milyon euro istediği Saracchi'ye veda edilecek. Crystal Palace ile sözleşmesi bitecek olan Hollandalı sol bek Van Aanholt'a yıllık 1 milyon 750 bin Euro'dan 3 sezonluk sözleşme önerildi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan imza şov! 7 transfer birden

SALİH VE KENAN GÜNDEMDE!
Sezon sonu boşa çıkacak Alanyaspor'dan Salih Uçan ve Fortuna Düsseldorf'tan Kenan Karaman gündemde. Birçok takımın talip olduğu ikili için şartlar zorlanacak.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan imza şov! 7 transfer birden

SAVUNMAYA YERLİ TAKVİYE!
Savunmaya yerli takviye düşünen , milli oyuncular Kaan Ayhan ve Alpaslan Öztürk ile ilgileniyor.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan imza şov! 7 transfer birden

BARIŞ ALPER YILMAZ CİMBOM'A DOĞRU!
Geleceğe yönelik hamleler yapacak sarı-kırmızılılar, Ümit Milli Takım'da oynayan Keçiörengücü'nün kanat oyuncusu Barış Alper Yılmaz'ı transfer etmek istiyor.

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