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Son dakika spor haberleri: 'da Kurumsal İletişim Direktörü görevinden istifa etti

'da Kurumsal İletişim Direktörü görevinden istifa etti. 8 Aralık 2020'de göreve başlayan Kükner'in sarı-kırmızılı takımdaki görevi kısa sürdü.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2021 Çarşamba 12:08
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Kurumsal İletişim Direktörü Reşit Ömer Kükner görevinden istifa etti

Sezonun sona ermesinin ardından başkanlık seçimine gidecek olan 'da ayrılıklar yaşanmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılı takımda Stat İşletme Direktörü ile yolların ayrılmasının ardından şimdi ise bir istifa yaşandı. 'nde Kurumsal İletişim Direktörü olarak çalışan görevini bıraktı. Reşit Ömer Kükner, göreve 8 Aralık 2020'de göreve getirilmişti.

REŞİT ÖMER KÜKNER KİMDİR?
Reşit Ömer Kükner bir dönem yayıncı kuruluş bünyesinde de üst düzey görevlerde bulunmuştu. Kükner'in başkan ile çok uzun yıllara dayanan dostluğu bulunuyor. Mustafa Cengiz Galatasaray Başkanı olduktan sonra Kükner çok sık şekilde ekranlarına çıkmaya başladı. Kükner, sosyal medyada Cengiz'e verdiği destekle dikkat çekti.

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