Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Kurumsal İletişim Direktörü Reşit Ömer Kükner görevinden istifa etti

Sezonun sona ermesinin ardından başkanlık seçimine gidecek olan Galatasaray'da ayrılıklar yaşanmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılı takımda Stat İşletme Direktörü Murat Ersoy ile yolların ayrılmasının ardından şimdi ise bir istifa yaşandı. Galatasaray Kulübü'nde Kurumsal İletişim Direktörü olarak çalışan Reşit Ömer Kükner görevini bıraktı. Reşit Ömer Kükner, göreve 8 Aralık 2020'de göreve getirilmişti.

REŞİT ÖMER KÜKNER KİMDİR?

Reşit Ömer Kükner bir dönem yayıncı kuruluş bünyesinde de üst düzey görevlerde bulunmuştu. Kükner'in başkan Mustafa Cengiz ile çok uzun yıllara dayanan dostluğu bulunuyor. Mustafa Cengiz Galatasaray Başkanı olduktan sonra Kükner çok sık şekilde Galatasaray TV ekranlarına çıkmaya başladı. Kükner, sosyal medyada Cengiz'e verdiği destekle dikkat çekti.