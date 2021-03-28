Haberler Galatasaray Son dakika Galatasaray haberleri: Surinam'da Ryan Donk fırtınası! Yine boş geçmedi

Son dakika haberleri: Surinam'da fırtınası! Yine boş geçmedi

'ın yıldızı , 'nı taşımaya devam ediyor. Tecrübeli futbolcu, ’nde 'yı 6-0 yendikleri maçta gol atarak milli formayla çıktığı ikinci karşılaşmada da fileleri havalandırmayı başardı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2021 Pazar 19:03
Son dakika Galatasaray haberleri: Surinam'da Ryan Donk fırtınası! Yine boş geçmedi

'ın yıldız ismi , 34 yaşında formasını giymeye başladığı ile harikalar yaratmaya devam ediyor. Tecrübeli oyuncu, ülkesinin 'nde 6-0 kazandığı maçında bir kez daha sahne aldı.

90 dakika sahada kalan , 29. dakikada takımının ikinci golünü attı. Surinam'ın maçtaki diğer golleri ise (3), ve 'den geldi.

Ryan Donk bundan önce 3-0 kazandıkları karşılaşmasında da bir gole imza atmış ve "maçın adamı" seçilmişti.

Tecrübeli futbolcu bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 26 resmi karşılaşmada ise 2 gol atmayı başardı.

SON DAKİKA