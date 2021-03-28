Son dakika Galatasaray haberleri: Surinam'da Ryan Donk fırtınası! Yine boş geçmedi

Galatasaray'ın yıldız ismi Ryan Donk, 34 yaşında formasını giymeye başladığı Surinam Milli Takımı ile harikalar yaratmaya devam ediyor. Tecrübeli oyuncu, ülkesinin 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde 6-0 kazandığı Aruba maçında bir kez daha sahne aldı.

90 dakika sahada kalan Donk, 29. dakikada takımının ikinci golünü attı. Surinam'ın maçtaki diğer golleri ise Nigel Hasselbaink (3), Jozefzoon ve Alberg'den geldi.

Ryan Donk bundan önce 3-0 kazandıkları Kayman Adaları karşılaşmasında da bir gole imza atmış ve "maçın adamı" seçilmişti.

Tecrübeli futbolcu bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 26 resmi karşılaşmada ise 2 gol atmayı başardı.