Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Fatih Terim'in zorlu seçimi! Donk'un partneri kim olacak?

Son dakika spor haberi: 'da 'in zorlu seçimi! 'un partneri kim olacak?

Son dakika spor haberi: , deplasmanı öncesi sadece 3 puan değil, savunmadan da ciddi kayıplar vermişti. Savunmada kırmızı kart gördü, Luyindama ve cezalı. Stoperde oynayacak. Ozornwafor yeterli bulunmazsa Terim buraya Taylan’ı çekecek. | Son dakika Galatasaray haberi

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2021 Cuma 22:09 Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2021 Cumartesi 06:50
Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Fatih Terim'in zorlu seçimi! Donk'un partneri kim olacak?

Evinde 'a kaybeden , deplasmanı öncesi sadece 3 puan değil, savunmadan da ciddi kayıplar vermişti. Sağ bek kırmızı kart görmüş, Luyindama ve da gördükleri sarılarla cezalı duruma düşmüşlerdi. Gözler böyle zor durumlarda şapkadan çıkardığı tavşanlarla meşhur olan 'e çevrildi. Deneyimli çalıştırıcı sağ bekte 'i sahaya sürmeyi planlıyor. Bu bölgeye sürpriz şekilde 'yu da çekebilir. Asıl merak edilen ise iki stoperin yokluğunda kimlerin forma giyeceği.

DONK'UN YERİ GARANTİ

Fatih Terim boş iki formanın birini tecrübeli Ryan 'a verecek. Her zaman güven veren Donk'tan savunmayı toparlamasını isteyecek. Yanına ise kimi koyacağı henüz belirsiz. Sol ayağını kullanan Ozornwafor ligde sadece 8 dakika forma giydi. Güçlü fiziğine rağmen henüz tecrübesiz olması düşündürüyor. Bu tip maçlarda Ozornwafor gibi isimlere daha önce formayı cesurca veren İmparator'un tercihi merak konusu. İdmanlarda genç oyuncusunu yakından takip eden usta hoca beklediği ışığı göremezse 'yı geri çekecek.

TERİM'SİZ ZORLANIYOR

, Fatih Terim'in kulübede yer almadığı 33 karşılaşmada kazanmakta bir hayli güçlük çekiyor. İmparator saha kenarında yokken sarı-kırmızılılar 33 maçın sadece 17'sini kazabildi. 10 defa berabere kalan , 6 da yenilgi gördü.

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