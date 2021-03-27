Son dakika spor haberi: Galatasaray'da 800 oy tartışması

Galatasaray bir yandan Süper Lig'de şampiyonluk yarışının içinde kalmaya çalışırken diğer taraftan camianın gözü seçim gelişmelerinde. Yaklaşan seçim için Burak Elmas, Eşref Hamamcıoğlu, Metin Öztürk ve Tuncer Hunca adaylıklarını açıklamışlardı. Mustafa Cengiz de son dönemde adaylık sinyali vermişti. Şu sıralar camia içinde en çok konuşulan gündem maddelerinin başında seçimde 2020 ve 2021 üyelerinin oy kullanıp kullanamayacağı var. Mustafa Cengiz kendi döneminde üye olan bu isimlerin sandığa gelmesini istiyor. Sicil Defterine işlenen üyelerin durumu pandamı sebebiyle Genel Kurul'a gelmediği için 'oy kullanamazlar' diyen bir kitle de var. Yönetim de muhalefet de çalışmalarını bu 800 kritik oy üzerinden yapıyor.



Savaş ÇORLU