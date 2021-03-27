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Son dakika spor haberi: 'da 800 oy tartışması

Son dakika spor haberi: Seçimde 2020 ve 2021 üyelerinin oy kullanıp kullanamayacağı belirsiz. Başkanı , kendi döneminde üye olan bu isimlerin sandığa gelmesini istiyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2021 Cuma 22:05 Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2021 Cumartesi 06:50
Son dakika spor haberi: Galatasaray'da 800 oy tartışması

bir yandan 'de şampiyonluk yarışının içinde kalmaya çalışırken diğer taraftan camianın gözü seçim gelişmelerinde. Yaklaşan seçim için , , ve adaylıklarını açıklamışlardı. de son dönemde adaylık sinyali vermişti. Şu sıralar camia içinde en çok konuşulan gündem maddelerinin başında seçimde 2020 ve 2021 üyelerinin oy kullanıp kullanamayacağı var. Mustafa Cengiz kendi döneminde üye olan bu isimlerin sandığa gelmesini istiyor. Sicil Defterine işlenen üyelerin durumu pandamı sebebiyle 'a gelmediği için 'oy kullanamazlar' diyen bir kitle de var. Yönetim de muhalefet de çalışmalarını bu 800 kritik oy üzerinden yapıyor.

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