Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Galatasaray Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Son dakika spor haberi: maçı hazırlıklarını sürdürdü

Son dakika haberi: Spor Toto 'in 32. haftasında Galatasaray deplasmanda ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele öncesi sarı-kırmızılılar hazırlıklarını sürdürdü.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2021 Cumartesi 16:23
Son dakika spor haberi: Galatasaray Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

, 'in 32'nci haftasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

'nde teknik direktör gözetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra gruplar halinde dar alanda pas çalışması gerçekleştirilirken antrenmanın ana bölümünde dar alan oyunları üzerine duruldu. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi. kamplarında yer alan oyuncular antrenmanda yer almadı.

Sarı-kırmızılı ekip, Hatayspor maçının hazırlıklarına yarın saat 11.30'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı çalışmayla devam edecek.

SON DAKİKA