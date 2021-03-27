Haberler Galatasaray Son dakika GS haberleri | Fatih Terim'e verilen 2 maçlık cezanın nedeni belli oldu! İşte o küfürler

Son dakika haberleri | 'e verilen 2 maçlık cezanın nedeni belli oldu! İşte o küfürler

'in 31. haftasında sahasında ile karşılaştı. Mücadele 4-3 konuk ekibin üstünlüğü ile sonuçlandı. Maçın uzatma dakikalarında ise bir gerilim yaşanırken, daha sonra Galatasaray'da teknik direktör ve yardımcısı tarafından iki maçla cezalandırıldı. İşte bu cezanın nedeni... | Son dakika spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2021 Cumartesi 12:18
Son dakika GS haberleri | Fatih Terim'e verilen 2 maçlık cezanın nedeni belli oldu! İşte o küfürler

Teknik Direktörü , maçındaki "hakaret" suçu nedeniyle önce 3 maçla cezalandırıldı, ardından bunun "Haksız tahrik" ile gerçekleştiği dikkate alınarak, 2 maça düştü.

Son dakika GS haberleri | Fatih Terim'e verilen 2 maçlık cezanın nedeni belli oldu! İşte o küfürler

ADALET TERAZİSİ PAYLAŞIMI
Terim, cezanın tarafından açıklanmasının ardından, sosyal medya hesabının profil fotoğrafını "Adalet terazisi" yaptı.

Son dakika GS haberleri | Fatih Terim'e verilen 2 maçlık cezanın nedeni belli oldu! İşte o küfürler

O SÖZLER ORTAYA ÇIKTI
Terim'in neden ceza aldığı ve ne sözler söylediği, karşılaşmanın temsilci raporlarında ortaya çıktı.Sarı-kırmızılıların patronu, 90+8. dakikada tribünlerle arasında bir gerilim yaşandı.

Son dakika GS haberleri | Fatih Terim'e verilen 2 maçlık cezanın nedeni belli oldu! İşte o küfürler

'BUNU KİM SÖYLEDİ?'
Tecrübeli teknik adam, 4. hakemle konuşurken, tribünde bulunan 'ın, "Efendi olun" sözlerine sinirlendi. Terim'in, "Bunu kim söyledi?" diye sorduğu öğrenildi.

Son dakika GS haberleri | Fatih Terim'e verilen 2 maçlık cezanın nedeni belli oldu! İşte o küfürler

Bunun üzerine de, "Ne olacak! Ben dedim" şeklinde bir yanıtla karşılaştığı ve böylece ortamın gerildiği dile getirildi.

Son dakika GS haberleri | Fatih Terim'e verilen 2 maçlık cezanın nedeni belli oldu! İşte o küfürler

KÜFÜR RAPORDA ORTAYA ÇIKTI

Karşılaşmanın bitimi sonrasında soyunma odası körüğünün yanına gelen Terim'in, tribüne dönerek, "Senin a...a k.....m ş.....z herif" dediği, yardımcısı 'nın da, "Aşağı gel a...a k..........n" diyerek hakaret ettikleri ifade edildi.

Son dakika GS haberleri | Fatih Terim'e verilen 2 maçlık cezanın nedeni belli oldu! İşte o küfürler

da bu raporları dikkate alarak iki teknik adamı önce üç maçla cezalandırdı, ardından da Terim ve Davala'ya "Haksız tahrik" indirimi uyguladıkları ortaya çıktı.

Son dakika GS haberleri | Fatih Terim'e verilen 2 maçlık cezanın nedeni belli oldu! İşte o küfürler

'in haberine göre maçın bitiminin ardından Bal ile Terim'in, antrenör 'in girişimiyle bir araya geldikleri ve yaşanan olayların tatlıya bağlandığı dile getirildi.

Son dakika GS haberleri | Fatih Terim'e verilen 2 maçlık cezanın nedeni belli oldu! İşte o küfürler

BİR SEZONU KAÇIRDI
Teknik Direktörü 'in 'de son 10 yılda görev aldığı 7 sezonda cezalardan dolayı toplamda 33 resmi maça çıkamazken, bu cezalara bir yenisi eklendi.Süper Lig'in 31. haftasında Türk Telekom Stadı'nda 4-3 kaybettikleri müsabakasının ardından , Terim'e 2 maç men cezası verdi. Bu cezayla tecrübeli teknik adam, son 10 yılda ligde yaptığı 7. sezonda 35. resmi maçını kaçıracak.

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