Son dakika GS haberleri | Fatih Terim'e verilen 2 maçlık cezanın nedeni belli oldu! İşte o küfürler

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Çaykur Rizespor maçındaki "hakaret" suçu nedeniyle önce 3 maçla cezalandırıldı, ardından bunun "Haksız tahrik" ile gerçekleştiği dikkate alınarak, 2 maça düştü.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Çaykur Rizespor maçındaki "hakaret" suçu nedeniyle önce 3 maçla cezalandırıldı, ardından bunun "Haksız tahrik" ile gerçekleştiği dikkate alınarak, 2 maça düştü.
ADALET TERAZİSİ PAYLAŞIMI
Terim, cezanın PFDK tarafından açıklanmasının ardından, sosyal medya hesabının profil fotoğrafını "Adalet terazisi" yaptı.
O SÖZLER ORTAYA ÇIKTI
Terim'in neden ceza aldığı ve ne sözler söylediği, karşılaşmanın temsilci raporlarında ortaya çıktı.Sarı-kırmızılıların patronu, 90+8. dakikada tribünlerle arasında bir gerilim yaşandı.
'BUNU KİM SÖYLEDİ?'
Tecrübeli teknik adam, 4. hakemle konuşurken, tribünde bulunan Çaykur Rize Sportif Direktörü Yılmaz Bal'ın, "Efendi olun" sözlerine sinirlendi. Terim'in, "Bunu kim söyledi?" diye sorduğu öğrenildi.
Bunun üzerine de, "Ne olacak! Ben dedim" şeklinde bir yanıtla karşılaştığı ve böylece ortamın gerildiği dile getirildi.
KÜFÜR RAPORDA ORTAYA ÇIKTI
Karşılaşmanın bitimi sonrasında soyunma odası körüğünün yanına gelen Terim'in, tribüne dönerek, "Senin a...a k.....m ş.....z herif" dediği, yardımcısı Ümit Davala'nın da, "Aşağı gel a...a k..........n" diyerek hakaret ettikleri ifade edildi.
PFDK da bu raporları dikkate alarak iki teknik adamı önce üç maçla cezalandırdı, ardından da Terim ve Davala'ya "Haksız tahrik" indirimi uyguladıkları ortaya çıktı.
Milliyet'in haberine göre maçın bitiminin ardından Bal ile Terim'in, antrenör Levent Şahin'in girişimiyle bir araya geldikleri ve yaşanan olayların tatlıya bağlandığı dile getirildi.
BİR SEZONU KAÇIRDI
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Süper Lig'de son 10 yılda görev aldığı 7 sezonda cezalardan dolayı toplamda 33 resmi maça çıkamazken, bu cezalara bir yenisi eklendi.Süper Lig'in 31. haftasında Türk Telekom Stadı'nda 4-3 kaybettikleri Çaykur Rizespor müsabakasının ardından PFDK, Terim'e 2 maç men cezası verdi. Bu cezayla tecrübeli teknik adam, son 10 yılda ligde yaptığı 7. sezonda 35. resmi maçını kaçıracak.