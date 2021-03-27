Son dakika GS haberleri | Fatih Terim'e verilen 2 maçlık cezanın nedeni belli oldu! İşte o küfürler

PFDK da bu raporları dikkate alarak iki teknik adamı önce üç maçla cezalandırdı, ardından da Terim ve Davala'ya "Haksız tahrik" indirimi uyguladıkları ortaya çıktı.

Milliyet'in haberine göre maçın bitiminin ardından Bal ile Terim'in, antrenör Levent Şahin'in girişimiyle bir araya geldikleri ve yaşanan olayların tatlıya bağlandığı dile getirildi.