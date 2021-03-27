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Son dakika haberi: Saracchi takımda kalacak mı? kararını verdi!

Son dakika spor haberi: 'da kiralık olarak forma giyen 'nin sarı kırmızılılardaki geleceği belli oldu.  Spor yorumcusu , gelecek sezon için Saracchi'nin sarı kırmızılı takımda olmayacağını dile getirdi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberi

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2021 Cumartesi 18:09 Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2021 Cumartesi 18:10
Son dakika Galatasaray haberi: Saracchi takımda kalacak mı? Fatih Terim kararını verdi!

'da kiralık olarak forma giyen 'nin sarı kırmızılılardaki geleceği belli oldu.

yorumcusu 'dan gelecek sezon kimlerin takımda kalacağı ile ilgili flaş bir açıklama geldi.

Dindar, "Galatasaray'da Fatih Terim transfer konusunda çok detaylı düşünüyor. Gelecek sezon için Marcelo Saracchi takımda olmayacak. Bu bölgede arayışlar sürüyor." ifadelerini kullandı.

2 ASİST YAPTI

Marcelo Saracchi bu sezon 22 kez sarı-kırmızılı formayı giyerken, 2 asist yaptı. 22 yaşındaki futbolcu geçen sezonun ortasında 'den 500 bin Euro ücretle kiralanmıştı.

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