Son dakika Galatasaray haberi: Saracchi takımda kalacak mı? Fatih Terim kararını verdi!

Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Marcelo Saracchi'nin sarı kırmızılılardaki geleceği belli oldu.

A Spor yorumcusu Nevzat Dindar'dan gelecek sezon kimlerin takımda kalacağı ile ilgili flaş bir açıklama geldi.

Dindar, "Galatasaray'da Fatih Terim transfer konusunda çok detaylı düşünüyor. Gelecek sezon için Marcelo Saracchi takımda olmayacak. Bu bölgede arayışlar sürüyor." ifadelerini kullandı.

2 ASİST YAPTI

Marcelo Saracchi bu sezon 22 kez sarı-kırmızılı formayı giyerken, 2 asist yaptı. 22 yaşındaki futbolcu geçen sezonun ortasında Leipzig'den 500 bin Euro ücretle kiralanmıştı.