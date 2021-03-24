Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: İşte Galatasaray'ın Patrick van Aanholt teklifi! 3 yıl için... (GS haberi)

Son dakika spor haberi: İşte 'ın teklifi! 3 yıl için... (GS haberi)

Son dakika spor haberi... Yeni sezon hazırlıkları kapsamında kolları sıvayan için son günlerde ile sözleşmesi sona erecek olan ismi ön plana çıkmıştı. Sarı-kırmızılıların Hollandalı yıldız için hazırladığı teklif de ortaya çıktı. İşte detaylar... (GS haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2021 Salı 23:18
Son dakika spor haberi: İşte Galatasaray'ın Patrick van Aanholt teklifi! 3 yıl için... (GS haberi)

Bir yandan şampiyonluk yarışını sürdüren , bir yandan da yeni sezonun kadro planlamasını yapıyor. 'den 1.5 sezon için kiralanan 'nin yüksek bonservisi nedeniyle Uruguaylı sol beki kadroda düşünmeyen teknik heyet, 'in de kontratını uzatmak istemiyor. Sabah'ın haberine göre; anlaşması gereği bonservisi elinde olan isimlere yönelen idareciler, için ilk teması kurdu, masaya da teklifini koydu. İngiliz ekibi ile sezon sonunda kontratı bitecek olan 30 yaşındaki oyuncunun düzenli forma giymesi de 'in onay vermesine neden oldu. Hollandalı sol bekin menajeri ile görüşen G.Saray, 3 yıllık sözleşme önerirken toplam 5.1 milyon Euro'luk teklifini de iletti. altyapısından yetişen oyuncu ile 'e adım atmıştı.

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