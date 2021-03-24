Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan Fatih Öztürk'ün yerine takviye! Fenerbahçe...

Son dakika spor haberi: 'dan 'ün yerine takviye! ...

Son dakika haberleri... 'de 31. hafta sonunda lider 'ın 3 puan gerisinde ikinci sırada yer alan Galatasaray, transfer çalışmalarına başladı. Sarı-kırmızılı takım, yedek kaleci konusunda atağa geçti. İşte listedeki sürpriz isim... ( haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2021 Çarşamba 08:04
Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan Fatih Öztürk'ün yerine takviye! Fenerbahçe...

'de 31. haftanın sonunda lider 'ın 3 puan gerisinde olan 'da, gelecek sezonun transfer çalışmaları başladı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan Fatih Öztürk'ün yerine takviye! Fenerbahçe...

Sarı-kırmızılılarda, geçtiğimiz günlerde Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'nın sözleşmesi 2024'e kadar uzatılmıştı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan Fatih Öztürk'ün yerine takviye! Fenerbahçe...

Yedek kaleci arayan 'ın gündeminde dikkat çeken bir isim geldi. İşte detaylar...

Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan Fatih Öztürk'ün yerine takviye! Fenerbahçe...

'da üçüncü kaleci konumuna düşen yeni sezonda kadroda düşünülmüyor.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan Fatih Öztürk'ün yerine takviye! Fenerbahçe...

Sabah'ta yer alan habere göre Okan Kocuk'un yanına yerli genç alternatif arayan 'ın radarına Çaykur Rizespor'dan Tarık Çetin takıldı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan Fatih Öztürk'ün yerine takviye! Fenerbahçe...

altyapısından çıkan 1997 doğumlu Tarık'ı takip etmeye başlayan sarı-kırmızılı kulüp, sezon sonunu bekliyor. 24 yaşındaki kaleci serbest kalması halinde devreye girecek.

SON DAKİKA