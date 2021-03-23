Son dakika spor haberi: Galatasaray'da umutlar yeşerdi! Derbi sonrası...

Geçtiğimiz pazar günü oynanan Beşiktaş- Fenerbahçe karşılaşmasında iki takımın da bir puana razı olması Galatasaray'ın işine geldi. Son olarak Türk Telekom'da Çaykur Rizespor'a 4-3 yenilerek şampiyonluk yolunda ağır yara alan sarı-kırmızılılar, iki rakibinin de puan kaybetmesi sonrasında hedefini yeniden zirve olarak belirledi. Lider Beşiktaş'ın 3 puan gerisinde bulunan sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de kalan 10 maçını da kazanarak mutlu sona ulaşmanın planlarını yapmaya başladı.



İLK RAKİP HATAYSPOR

Son 4 haftada 8 puan kaybeden Galatasaray, milli takım arasından sonra ilk olarak deplasmanda Hatayspor'a konuk olacak. Sarı-kırmızılı takım, bu maçtan başlayacak yeni bir galibiyet serisi oluşturmak istiyor. Galatasaray teknik ekibi, futbolcularını kalan haftalar için motive etmeye çalışacak. Galatasaray bu dönemde Hatayspor (D), Karagümrük, Göztepe (D), Trabzonspor, Antalyaspor (D), Konyaspor, Gençlerbirliği (D), Beşiktaş, Denizlispor (D) ve Yeni Malatya ile karşılaşacak.



Savaş ÇORLU



TERİM'İN GÜVENİ TAM

Galatasaray, kalan 10 haftalık bölümde Beşiktaş ve Trabzonspor ile Türk Telekom'da karşılaşacak. Bu bir yönden avantaj görülürken bir yandan da sarıkırmızılı takımın sahasında dağıttığı puanlar endişe yaratıyor. Ancak Fatih Terim, 8'de 8 yapan oyuncularının yeni bir galibiyet serisine daha imza atabileceklerine gönülden inanıyor.



KADRODA REVİZYON

Kayseri ve Çaykur Rize karşısında ileri uçtan verim alamayan Fatih Terim, Hatay maçında çift forvetten vazgeçecek. Falcao ve Mohammet ikilisinden birisini kulübeye çekecek. İki maçtır suskun olan Mısırlı golcünün, yedek kalması yüksek ihtimal görünüyor. Emre Akbaba'nın yerine de Feghouli'yi uzun bir aradan sonra ilk onbire monte edecek.