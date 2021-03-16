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Son dakika spor haberi: 'ın unutulmaz futbolcularından vefat etti

Son dakika spor haberi: 'ın ve Türk futbolunun efsane futbolcularından, "Papaz Erhan" lakaplı vefat etti. | Son dakika Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2021 Salı 15:01 Güncelleme Tarihi: 16 Mart 2021 Salı 15:04
Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın unutulmaz futbolcularından Erhan Önal vefat etti

ve Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden vefat etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Önal'ın vefat ettiği bildirildi.

Açıklamada, "1985-1992 yılları arasında Galatasaray forması giyen, kulübümüzün 9304 sicil numaralı üyesi Erhan Önal'ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları, sevenleri ve camiamıza başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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