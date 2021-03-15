Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan 10 numara operasyonu! Yeşil ışık yaktı

Son dakika transfer haberi: 'dan 10 numara operasyonu! Yeşil ışık yaktı

Spor Toto 'de şampiyonluğu göğüslemek isteyen 'da sıcak transfer gelişmeleri yaşanıyor... Ara transfer döneminde kadrosuna önemli isimleri kazandıran sarı kırmızılılarda yaz transfer dönemi çalışmaları da devam ediyor. Belhanda'nın sözleşmesinin feshedilmesinin ardından sarı kırmızılılarda düğmeye basıldı. Usta isim Aslan'ın 10 numara bombasını açıklarken, yıldız oyuncunun yeşil ışık yaktığını da aktardı. Cimbom'un B planı da hazır... İşte transfer operasyonuna dair tüm detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2021 Pazartesi 11:07
Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan 10 numara operasyonu! Yeşil ışık yaktı

Sezona 23. şampiyonluk parolasıyla başlayan , birçok isimle anlaşarak kadrosunu güçlendirdi.


Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan 10 numara operasyonu! Yeşil ışık yaktı

Spor Toto 'de iyi bir çıkış yakalayan sarı-kırmızılı takım, bu süreçte ezeli rakibi 'yi de deplasmanda devirmeyi başardı.


Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan 10 numara operasyonu! Yeşil ışık yaktı

'de şampiyonluğu göğüslemek isteyen 'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor...

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan 10 numara operasyonu! Yeşil ışık yaktı

Ara transfer döneminde kadrosunu , , , ve ile güçlendiren sarı kırmızılılar sezon sonu transfer çalışmalarına da şimdiden başladı.


Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan 10 numara operasyonu! Yeşil ışık yaktı

Belhanda'nın sözleşmesinin feshedilmesinin ardından , yaz transfer döneminde bu mevkide büyük bir bomba patlatmak için harekete geçti.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan 10 numara operasyonu! Yeşil ışık yaktı

Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, 'ın transfer gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan 10 numara operasyonu! Yeşil ışık yaktı

Uzundurukan, 'ın 10 numara hamlesini açıklarken, B planını da anlattı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan 10 numara operasyonu! Yeşil ışık yaktı

İşte Zeki Uzundurukan'ın aktardığı bilgiler:

, etkisi yaratacak bir 10 numara arayan 'ın ilk hedefi ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan ...

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan 10 numara operasyonu! Yeşil ışık yaktı

Fanatik bir taraftarı olan da Galatasaray'a yeşil ışık yaktı. Sarı kırmızılı takımda oynamak istiyor.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan 10 numara operasyonu! Yeşil ışık yaktı

Sarı kırmızılıların B planı ise Draxler... Draxler de 'da oynamayı istiyor, ama şartlar da önemli.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan 10 numara operasyonu! Yeşil ışık yaktı

Cimbom'un 1. tercihi ise ... Draxler konusunda da her şey yolunda gidiyor...

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