Son dakika GS haberleri | Fatih Terim'den Belhanda sözleri!

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak. Mücadele öncesinde sarı-kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim açıklamalarda bulundu.

İşte Terim'in sözlerinden öne çıkanlar;

İki santrfor olduğu zaman gerekirse kullanırız demiştim. Ümit ederim, düşüncelerim sahaya yansırsa merkez santrforlarla devam etmeyi düşünüyorum. Tatmin olmazsam hamle oyuncularım da var.

Neredeyse ezberlediğimiz oyun sisteminden çok fazla uzaklaşmayı düşünmedim. Yumuşak bir geçiş sahaya sürdüm. Eğer bir şey olursa müdahale edeceğim.

Güzel olan şey şu, olan olmayan herkes hazır ve mutlu. Kadroya alamadığım Oğulcan, Halil, Şener, kaleci Fatih de mutlu. Özellikle Halil sezon sonuna kadar bizde ama bonservisini alabilirsek, yönetime teklifte bulunacağım, çok iyi bir transfer olur.

Oğulcan ile 4 yıllık sözleşmemiz var, onunla alakalı çok güzel şeyler düşünüyorum. Herkes hazırdır. Kimse de mutsuz değildir.

BELHANDA SÖZLERİ

Nagatomo'yu nasıl gönderdiysek, Drogba'dan nasıl ayrıldıysak, Melo'yu nasıl gönderdiysek, onu da 4 sene bize hizmet etmiş bir oyuncumuz olduğu için sahada çalışanlara ve kendi emeğine yakışır bir şekilde yolcu ettik ve bizim için orada tamamlandı. Belhanda mevzusunun bize zarar vermesine müsaade etmeyiz. Çünkü Galatasaray büyük bir camiadır, büyük bir kulüptür.

Ben takımım için şöyle bir örnek düşünüyorum; hani uçak sallanmaya başladığı an hostese bakarsınız, pilotu göremediğiniz için. Ben sanki kabin amiri gibi, suratının ne ifade ettiği çok önemli bir insanım takımım için. Krizler olur, yönetilir. Biz büyük bir kulübüz. Özellikle son 10 maçta neler yaptığımızı düşünecek olursak, oralara geliyoruz. Kimse merak etmesin. Uçağın sallanmasındaki yüzü herkes görecektir.