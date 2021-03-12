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Son dakika spor haberleri: İspanyollardan flaş transfer iddiası! ve ...

basını, sakatlığı nedeniyle tedavi için bir süre önce 'ye giden hakkında flaş bir transfer iddiası ortaya attı. 'da forma şansı bulmakta zorlanan milli oyuncu için 'ın yeniden devreye girdiği belirtildi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2021 Cuma 10:53 Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2021 Cuma 10:56
Son dakika spor haberleri: İspanyollardan flaş transfer iddiası! Emre Mor ve Galatasaray...

ekibi Vigo'da sezona büyük umutlarla başlayan , kasım ayında 'nin teknik direktörlüğe getirilmesinin ardından forma şansı bulmakta zorlanmıştı.

'daki son maçına 24 Ocak'ta çıkan 23 yaşındaki kanat oyuncusu, daha sonra ise sakatlanmış ve tedavi için 'ye gitmişti. Bir süredir Dubai'de bulunan Emre Mor hakkında İspanyol basını flaş bir transfer haberi yaptı.

"TATİLİN TADINI ÇIKARIYOR!"

Emre Mor'un Dubai'den paylaştığı fotoğrafları eleştiren todofichajes.com adlı internet sitesi, "Tedavi için Dubai'ye giden Emre Mor, sosyal ağlarda çok fazla zaman geçiriyor ve iyileşmek için çalışmaktan çok 'nde bir tatil döneminin tadını çıkarıyor gibi görünüyor." ifadesini kullanırken, genç oyuncunun sezon sonunda kesinlikle Celta'dan ayrılacağını yazdı.

FLAŞ G.SARAY İDDİASI!

Performansı ve hareketleriyle büyük hayal kırıklığı yaratan Emre Mor'un yeni adresinin ise olabileceği iddia edildi. Geçen sezon genç futbolcuyu kiralayan sarı-kırmızılıların, bu kez oldukça düşük bir bedel karşılığında Emre Mor'u bonservisiyle kadrosuna katabileceği belirtildi.

ile sözleşmesi 2022 yılında bitecek olan Emre Mor'un, 1 milyon euro'luk bonservis bedeli karşılığında satılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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