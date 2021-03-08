Linnes’ten büyük hata

Galatasaray savunması iki maçtır toparlanamıyor. Fatih Terim, Sivas karşısında stoperde Donk-Marcao, beklerde Linnes- Saracchi ikilisini tercih ederken Linnes, Gradel'in attığı golde yaptığı büyük hatayla maça damga vurdu. Norveçli yıldızın Muslera'ya vermek istediği pas kısa düştü ve araya giren Gradel topu ağlara yolladı. İkinci golde ise Yatabare'nin vuruşunu Muslera muhteşem çıkardı. Ancak Donk ve Linnes dönen topu uzaklaştıramayınca Boyd, Sivas'ın ikinci golüne adını yazdırdı. Ligin en az gol yiyen takımı olan Galatasaray son iki maçta 4 gol birden yedi, 6 puan kaybetti. Unvanını sürdürdü ama kalesinde gördüğü gol sayısı da 23'e çıktı.