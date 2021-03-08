Yiğido'dan tarihi puan!

Şampiyonluk kovalayan Galatasaray'a bir çalım da Demir Grup Sivasspor'dan geldi. Geçen hafta Ankaragücü'ne 2- 1 yenilen sarı-kırmızılı ekip, Türk Telekom'da oynanan maçta Sivasspor ile 2-2 berabere kaldı. Galatasaray maça hızlı bir başlangıç yapsa da 9. dakikada Martin Linnes'in geri pasını kapan Gradel takımını öne geçirdi: 1-0. 5 dakika sonra ev sahibi Falcao ile yanıt verdi. Ancak kontrataklarla pozisyon arayan ve hızlı bindirmeler yapan Sivas, 38. dakikada Boyd ile bir kez daha öne geçti.

14 KEZ YENİLMİŞTİ

Galibiyet isteyen Terim ikinci yarıda arka arkaya değişiklikler yaparken Galatasaray kazanılan penaltı atışında Falcao ile bir kez daha skora denge getirdi ama bu gol 3 puan için yeterli olmadı. Daha önce Türk Telekom'da oynanan 14 maçta 14 yenilgi alan Demir Grup Sivasspor dün akşam rakibiyle ilk kez berabere kaldı ve ilk puanına ulaştı. Ayrıca 8 maçlık galibiyet serisinin ardından son iki haftada tam 5 puan kaybeden Cimbom, bir maç eksiği bulunan Beşiktaş'ın da 2 puan gerisine düştü.

SERİYİ BİTİRDİ

Trabzonspor (D) ve Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Sivasspor, Galatasaray'dan da sahasında puan kapmayı başardı. Ayrıca Cimbom'un içerdeki 5 maçlık galibiyet serisini de bitirdi.