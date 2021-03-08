Twitter’ı bırak!

Türk Telekom Stadı'nın bozuk zemini Younes Belhanda'yı isyan ettirdi. Maç sonrası pas oyunu oynadıklarını ifade eden Faslı oyuncu, "Böyle saha koşullarında geri dönüş yapmak zor. Biz daha çok pas oynayan takımız. Bu sahaya çare bulunması lazım. İstediğimiz oyunu böyle oynayamıyoruz. Sahanın daha iyi olması lazım. Antrenman sahamız bile buradan çok daha iyi. Gerekirse dünyanın en iyi bahçıvanlarının getirilip buranın düzeltilmesi lazım" dedi. Belhanda'nın, "Yöneticiler, İnstagram ve Twitter'da dolanmak yerine zeminle ilgilenmeliler" sözleri ise kulüp tercümanı tarafından çevrilmedi.