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- Sivasspor maçını değerlendirdi! "Penaltı kararı yüzde 100 doğru"

yazarı , - Sivasspor maçını değerlendirdiği bir yazı kaleme aldı. Çakar, " maçında hakem yanlışları vardı ama dün gece kötü maç yönetti diyemem. Hatalar yaptı, örneğin; karna çarpan topu el verip frikik yarattı, bir-iki faulde de hata yaptı ama oyunun genelinde Sivasspor'u ya da kendini ezdirdi diyemem. Verilen penaltı yüzde yüz doğru bir karar" ifadelerini kullandı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2021 Pazartesi 00:48
Ahmet Çakar Galatasaray - Sivasspor maçını değerlendirdi! "Penaltı kararı yüzde 100 doğru"

yazarı , - Sivasspor maçını değerlendirdiği bir yazı kaleme aldı.

İşte Ahmet Çakar'ın yazısı:

Galatasaray, maçından sonra yine önemli bir kayıp yaşadı ve yediği goller tamamen basit defans ve kaleci hatası. Yoksa bir puan alıp Sivas'a dönen çok iyi oynamadı ama çok iyi mücadele ettiler.

Linnes'in yaptığı hata belki de kırılma noktası. Kısa pası değerlendirdi ve Sivasspor'u öne geçirdi. Ardından da kalite kokan bir gol attı. Topu alışı, dönüşü, vuruşu tek kelimeyle muhteşem. Galatasaray maçı çevirebilir diye düşünürken bu sefer 'dan dönen topta iki Galatasaray stoperi ağır kalınca golü yaptı. İkinci yarı kazanılan penaltıdan sonra yani 2-2'den sonra Galatasaray inanılmaz bir baskı koydu. Hatta son 3-4 dakikada sarı-kırmızılılar maçı çevirecek öyle pozisyonlar yakaladı ki bu sefer de sahneye Sivasspor kalecisi çıktı.

Yapılan amatörce defans hataları ve kaçan goller belki de Galatasaray'ı şampiyonluk yarışında dezavantajlı hale getirdi. Çünkü iki tane mütevazı takıma karşı 5 puanlık kayıp ligin bitimine az haftalar kala kabul edilebilir gibi değil. Ankaragücü maçında hakem yanlışları vardı ama dün gece kötü maç yönetti diyemem. Hatalar yaptı, örneğin; karna çarpan topu el verip frikik yarattı, bir-iki faulde de hata yaptı ama oyunun genelinde Sivasspor'u ya da kendini ezdirdi diyemem. Verilen penaltı yüzde yüz doğru bir karar. Oyun esnasında mesafe çok kısa olduğu için görülmeyebilir. doğruydu ve bu davet sonucu çalınan penaltı yüzde 100 doğruydu zira mesafe çok yakın olmasına rağmen Sivassporlu 'un eli topa gidiyor. Yani kasıt var.

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