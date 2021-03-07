Haberler Galatasaray Son dakika spor haberleri: Galatasaray Sivasspor maçının VAR hakemi Ali Palabıyık oldu!

Son dakika spor haberleri: maçının VAR hakemi oldu!

Son dakika spor haberleri: 'in 29. haftasında sahasında 'u konuk edecek. 'nun resmi sitesinde yer alan bilgiye göre, 'ın düdük çalacağı müsabakanın VAR hakemi oldu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2021 Pazar 11:31 Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2021 Pazar 12:03
Son dakika spor haberleri: Galatasaray Sivasspor maçının VAR hakemi Ali Palabıyık oldu!

'de heyecan devam ediyor. 29. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. 'nda oynanacak olan müsabakada sarı-kırmızılılar, zirve yolunda hata yapmak istemiyor. ise zorlu rakibi karşısında ligdeki yenilmezlik serisini sürdürmeyi amaçlıyor.

Kritik müsabakayı yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını, İbrahim Çağlar Uyarcan ve Özgür Ertem yapacak. Mücadelenin Video Yardımcı Hakemi (VAR) oldu. AVAR'da ise Serkan Ok olacak.

SON DAKİKA