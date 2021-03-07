Son dakika spor haberleri: Galatasaray Sivasspor maçının VAR hakemi Ali Palabıyık oldu!

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 29. hafta maçında Galatasaray ile Sivasspor kozlarını paylaşacak. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak olan müsabakada sarı-kırmızılılar, zirve yolunda hata yapmak istemiyor. Yiğidolar ise zorlu rakibi karşısında ligdeki yenilmezlik serisini sürdürmeyi amaçlıyor.

Kritik müsabakayı Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını, İbrahim Çağlar Uyarcan ve Özgür Ertem yapacak. Mücadelenin Video Yardımcı Hakemi (VAR) Ali Palabıyık oldu. AVAR'da ise Serkan Ok olacak.