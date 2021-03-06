Haberler Galatasaray Aslantepe’ye yoğun bakım

Aslantepe’ye yoğun bakım

maçında zemini oldukça bozulan ’nda 24 saat çalışma yapılıyor. karşılaşmasında daha düzgün bir saha olacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2021 Cuma 23:02 Güncelleme Tarihi: 06 Mart 2021 Cumartesi 06:50
Aslantepe’ye yoğun bakım

'ın 14 Şubat'ta ile yaptığı maç öncesi 'da şiddetli bir kar yağışı gerçekleşmişti. 'nun zemini adeta balçık ve çamura dönmüştü. Kötü zemini 27 Şubat'taki maçında bir nebze düzelten sarı-kırmızılılar, yarın yapılacak karşılaşması öncesi de yoğun çalışmalar gerçekleştirdi. Çimlere 24 saat ışınlı bakım yapılırken, bozulan bölümlere 350 kilo tohum ekildiği öğrenildi.

ZEMİN KURUTULDU
sonrası tekrar yumuşayan saha, hafta başında tekrar kurutuldu ve Aslantepe'de temizlik işlemleri başladı. Stat yetkilileri, yarınki maça kadar durmadan çalışma yapacaklarını ifade etti. Bunun için zemine gece ve gündüz aralıksız 24 saat özel güneş panelleri gece dahil kurutma ve bakım yapıldığı öğrenildi. Yönetim hafta başında 'nda maçın oynanması için 'ye talepte bulunmuş ancak bu istek reddedilmişti.

SEZON SONU YENİ ZEMİN
Galatasaray yönetimi, sezon sonunda saha zeminine kökten el atacak. Yağışlı ve özellikle karlı havalarda zeminin çamura dönmesi engellenecek. Teknik Direktör 'in isteğiyle yönetimin çalışmalara başladığı kaydedildi. 'nun zeminiyle ilgilenen firmayla görüşme yapıldığı, birkaç firma ile de temas kurulduğu öğrenildi. Türk Telekom Stadyumu'nda drenaj (suyun doğal veya yapay yolla uzaklaştırılması) sıkıntısı yaşandığı kaydedildi.

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