Aslantepe’ye yoğun bakım

Galatasaray'ın 14 Şubat'ta Kasımpaşa ile yaptığı maç öncesi İstanbul'da şiddetli bir kar yağışı gerçekleşmişti. Türk Telekom Stadyumu'nun zemini adeta balçık ve çamura dönmüştü. Kötü zemini 27 Şubat'taki Erzurumspor maçında bir nebze düzelten sarı-kırmızılılar, yarın yapılacak Sivasspor karşılaşması öncesi de yoğun çalışmalar gerçekleştirdi. Çimlere 24 saat ışınlı bakım yapılırken, bozulan bölümlere 350 kilo tohum ekildiği öğrenildi.

ZEMİN KURUTULDU

Erzurum maçı sonrası tekrar yumuşayan saha, hafta başında tekrar kurutuldu ve Aslantepe'de temizlik işlemleri başladı. Stat yetkilileri, yarınki maça kadar durmadan çalışma yapacaklarını ifade etti. Bunun için zemine gece ve gündüz aralıksız 24 saat özel güneş panelleri gece dahil kurutma ve bakım yapıldığı öğrenildi. Yönetim hafta başında Olimpiyat Stadyumu'nda maçın oynanması için TFF'ye talepte bulunmuş ancak bu istek reddedilmişti.

SEZON SONU YENİ ZEMİN

Galatasaray yönetimi, sezon sonunda saha zeminine kökten el atacak. Yağışlı ve özellikle karlı havalarda zeminin çamura dönmesi engellenecek. Teknik Direktör Fatih Terim'in isteğiyle yönetimin çalışmalara başladığı kaydedildi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nun zeminiyle ilgilenen firmayla görüşme yapıldığı, birkaç firma ile de temas kurulduğu öğrenildi. Türk Telekom Stadyumu'nda drenaj (suyun doğal veya yapay yolla uzaklaştırılması) sıkıntısı yaşandığı kaydedildi.