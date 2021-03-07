Galeri Galatasaray Galatasaray'ın geleceği olarak anılıyordu! Görenler tanıyamıyor

Galatasaray'ın geleceği olarak anılıyordu! Görenler tanıyamıyor

Galatasaray'da altın jenerasyon olarak gösterilen genç futbolculardan sadece Arda Turan kendisini gösterdi ve Türk futbolcunun en yetenekli oyuncularından biri olmayı başardı. Sarı-kırmızılılarda Arda Turan'la birlikte birçok isim de altın jenerasyon olarak gösterilse de bu isimler kendilerini gösteremeden bir bir yok oldu. Galatasaray'ın altın jenerasyonunda yer alan isimlerden biri de Zafer Şakar... Eski Galatasaraylıyı şimdi görenler tanıyamıyor...

Galatasaray'ın geleceği olarak anılıyordu! Görenler tanıyamıyor

Galatasaray'ın geleceği olarak anılıyordu! Görenler tanıyamıyor

İşte futbolcuların inanılmaz değişimleri...

Galatasaray'ın geleceği olarak anılıyordu! Görenler tanıyamıyor

Ozan Tufan

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Galatasaray'ın geleceği olarak anılıyordu! Görenler tanıyamıyor

Selçuk İnan

Galatasaray'ın geleceği olarak anılıyordu! Görenler tanıyamıyor

Uğurcan Çakır

Galatasaray'ın geleceği olarak anılıyordu! Görenler tanıyamıyor

Ömer Bayram

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