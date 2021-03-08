Son dakika spor haberi: Belhanda Galatasaray'da kalmak istiyor mu? Zeki Uzundurukan açıkladı!

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, sahasında Sivasspor ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, Son Sayfa programında sarı kırmızılıların gündemine dair açıklamalarda bulundu. Maçta sarı kart görerek Kayseri deplasmanında cezalı duruma düşen Belhanda ile ilgili konuşan Uzundurukan, "Belhanda İstanbul'da kalmak istiyor. Ama menajeri yüzünden Galatasaray'ın teklifine yanaşmıyor. Galatasaray'da o teklifi geri çekiyor. Belhanda menajerinin para hırsının kurbanı oldu." ifadelerini kullandı. | Son dakika Galatasaray haberleri