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Defans çöktü

Ligin en az gol yiyen takımı , karşısında kalesinde 2 gol görmekten kurtulamadı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2021 Çarşamba 23:59 Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2021 Perşembe 06:50
Defans çöktü

'ın çıkışında büyük pay sahibi olan savunma hattı, karşısında sınıfta kaldı. Defans ve 'nın büyük katkısıyla 8'de 8 yapılan süreçte kalesinde sadece 3 gol gören sarı-kırmızılılar, 'te 2 gol birden yedi. Yaptığı kurtarışlarla adı 'ahtapot'a çıkan , 'ın kullandığı penaltı atışında çaresiz kaldı. 55. dakikada topu Galatasaray ağlarına bırakan Lobzjanidze'nin attığı golde ise rakibini kaçıran isimdi. Brezilyalı futbolcu, feyk yemekten kurtulamadı. En kuvvetli yerinden vurulan 'un 27 maçta yediği toplam gol sayısı 28'e çıktı. 8'de 8 yapan Muslera da takıma katıldıktan sonra ilk kez mağlubiyetle tanıştı.

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