Defans çöktü

Galatasaray'ın çıkışında büyük pay sahibi olan savunma hattı, Ankaragücü karşısında sınıfta kaldı. Defans ve Fernando Muslera'nın büyük katkısıyla 8'de 8 yapılan süreçte kalesinde sadece 3 gol gören sarı-kırmızılılar, Başkent'te 2 gol birden yedi. Yaptığı kurtarışlarla adı 'ahtapot'a çıkan Muslera, İbrahim Akdağ'ın kullandığı penaltı atışında çaresiz kaldı. 55. dakikada topu Galatasaray ağlarına bırakan Lobzjanidze'nin attığı golde ise Marcao rakibini kaçıran isimdi. Brezilyalı futbolcu, feyk yemekten kurtulamadı. En kuvvetli yerinden vurulan Cimbom'un 27 maçta yediği toplam gol sayısı 28'e çıktı. 8'de 8 yapan Muslera da takıma katıldıktan sonra ilk kez mağlubiyetle tanıştı.