Haberler Galatasaray Son dakika spor haberleri: Ahmet Çakar Ankaragücü-Galatasaray maçının tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi

Son dakika spor haberleri: - maçının tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi

'in 28. haftasında , 'ne deplasmanda 2-1 mağlup olarak zirve yarışında ağır yara aldı. Karşılaşmaya hakem 'in kararları damgasını vururken, sarı-kırmızılılar Ankaragücü'nün kazandığı penaltı ve Mohamed'in gördüğü kırmızı karta yoğun itirazlarda bulundu. Karşılaşmayı değerlendiren 'nin usta yazarı , tartışmalı pozisyonları köşesinde yorumladı. İşte o yazı...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2021 Perşembe 00:15 Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2021 Perşembe 01:02
Son dakika spor haberleri: Ahmet Çakar Ankaragücü-Galatasaray maçının tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi

için çok ciddi bir kayıp. Günlerdir futbol kamuoyunda yapılan yorumlarda, 'Küme düşme ihtimali çok yüksek olan 'nü Galatasaray rahat yenecek' diyen herkes şu anda puan hesabı yapıyor. Kimse hakem falan demesin, ortaya konan rezil bir futbol var ve kimse Ankaragücü'nün haklı mücadelesini göz ardı etmesin.

Son dakika spor haberleri: Ahmet Çakar Ankaragücü-Galatasaray maçının tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi

Adamlar ligin dibinde adeta can çekişiyor. Bakıyoruz, açısından yakalanan pozisyon yok, girilen pozisyon yok, sadece ortaya konan yalandan bir futbol var. Kimin ne yaptığı belli değil. Yine bakıyoruz, 'hakem' diyorlar, penaltı doğru. 'ın oralara girmesi manasız.

Son dakika spor haberleri: Ahmet Çakar Ankaragücü-Galatasaray maçının tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi

Ama sonuçta şampiyonluk yolunda kaybedilen çok önemli bir 3 puan var. Üstelik gibi mütevazı bir takıma karşı. Bunun hesabını sevgili vermeli. Böylesine bir mağlubiyet şampiyonluk yolunda hesapta olmayan ağır bir darbe demektir.

Son dakika spor haberleri: Ahmet Çakar Ankaragücü-Galatasaray maçının tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi

Gelelim hakem 'e... Penaltı kararı belki tartışılabilir ama bana göre kimse 'Neden verdin' diyemez. Ceza alanı içinde Arda'nın ayağından geliyor, kol açık. Bunu kabul ettik ama kırmızı karta kesinlikle iştirak etmiyorum.

Son dakika spor haberleri: Ahmet Çakar Ankaragücü-Galatasaray maçının tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi

Mostafa Mohamed'in amacı adamı sakatlayıp kafasını gözünü yarmak değil. Doğru karar sarı olmalıydı. Haa! Mohamed atılmasıydı kazanır mıydı, o da çok zor. Bence Galatasaray ve kendi iğnesini kendine batırmalı.

Son dakika spor haberleri: Ahmet Çakar Ankaragücü-Galatasaray maçının tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi

Herkes 'a çalıştı. Şu anda Beşiktaş 3 puan ileride gibi görünüyor. Böyle mağlubiyetler için şampiyonluk yarışında çok önemli bir yaradır.

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