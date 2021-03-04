Kerem faktörü

Galatasaray'ın 24 Erzincanspor'dan kadrosuna kattığı Kerem Aktürkoğlu parlamaya devam ediyor. Ankaragücü karşısında herkes golü son haftaların başarılı ismi Mostafa Mohamed'den bekliyordu. Ankaragücü karşısında oldukça etkisiz kalan Mısırlı futbolcu, golle tanışamadığı gibi 57. dakikada İbrahim Akdağ'a yaptığı hareket nedeniyle kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Dün akşam diğer gol silahı da Falcao'ydu. İkinci yarı Arda'nın yerine giren Kolombiyalı yıldız, sadece bir kez kaleci Ricardo'yu zorlayabildi. Buna karşılık ikinci yarıda oyuna giren Kerem Aktüroğlu, Donk'un pasında Cimbom'a tek golünü kazandırdı. Bu gol de Galatasaray'ın zirvede kalmasını sağladı.

DONK'U TERCİH ETTİ

Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmada Fatih Terim, geçen hafta ilk 11'de forma giyen Christian Luyindama'yı yedek kulübesine çekti. Tecrübeli teknik adam, Luyindama'nın yerine stoperde Marcao'nun yanında Ryan Donk'u oynattı.