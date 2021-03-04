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Kerem faktörü

Mohamed ve Falcao’nun boş geçtiği maçta oyuna sonradan giren Kerem golünü yazdı, Galatasaray’ın liderliğini korudu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2021 Çarşamba 23:58 Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2021 Perşembe 06:50
Kerem faktörü

Galatasaray'ın 'dan kadrosuna kattığı parlamaya devam ediyor. karşısında herkes golü son haftaların başarılı ismi 'den bekliyordu. Ankaragücü karşısında oldukça etkisiz kalan Mısırlı futbolcu, golle tanışamadığı gibi 57. dakikada 'a yaptığı hareket nedeniyle kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Dün akşam diğer gol silahı da Falcao'ydu. İkinci yarı Arda'nın yerine giren Kolombiyalı yıldız, sadece bir kez kaleci Ricardo'yu zorlayabildi. Buna karşılık ikinci yarıda oyuna giren , Donk'un pasında Cimbom'a tek golünü kazandırdı. Bu gol de Galatasaray'ın zirvede kalmasını sağladı.

DONK'U TERCİH ETTİ
Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmada , geçen hafta ilk 11'de forma giyen 'yı yedek kulübesine çekti. Tecrübeli teknik adam, Luyindama'nın yerine stoperde Marcao'nun yanında 'u oynattı.

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