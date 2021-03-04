9 da galibiyetini bulunan sarı-kırmızılı ekibin, 4 maçlık 3 puan serisi de sona ermiş oldu. Galatasaray deplasmanda oynadığı 14 maçta 21 gol atıp, kalesinde 14 gol gördü.
Bu kez kaybetti!
Bu sezon deplasmanda oynadığı maçlarda aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çeken Galatasaray, Ankaragücü'ne diş geçiremedi. Süper Lig'de bu sezon deplasmanda 14. karşılaşmasına çıkan Cimbom, 5. mağlubiyetini aldı.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2021 Çarşamba 23:57 Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2021 Perşembe 06:50