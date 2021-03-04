Haberler Galatasaray Bu kez kaybetti!

Bu kez kaybetti!

Bu sezon deplasmanda oynadığı maçlarda aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çeken , 'ne diş geçiremedi. 'de bu sezon deplasmanda 14. karşılaşmasına çıkan , 5. mağlubiyetini aldı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2021 Çarşamba 23:57 Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2021 Perşembe 06:50
Bu kez kaybetti!

9 da galibiyetini bulunan sarı-kırmızılı ekibin, 4 maçlık 3 puan serisi de sona ermiş oldu. deplasmanda oynadığı 14 maçta 21 gol atıp, kalesinde 14 gol gördü.

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