Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Omar Elabdellaoui tedavi için ABD'ye gitti

Yılbaşı akşamı yüzünde havai fişek patlayan Omar Elabdellaoui, iki gözünden de ciddi bir şekilde yaralanmıştı. Bir ay önce taburcu edilen Omar'ın, bir gözünde sıkıntı devam ediyor. Sabah'ta yer alan habere göre kök hücre nakli yapılması gündeme gelirken Norveçli sağ bek, tedavisinde bir sonraki aşama için ABD'ye gitti.

Sarı-kırmızılı kulübün ABD'de doktor bulduğu Omar'ın, futbol hayatına devam edip edemeyeceği sezon sonunda netlik kazanacak.

Sarı-kırmızılı kulübün ABD'de doktor bulduğu Omar'ın futbol hayatına devam edip edemeyeceği sezon sonunda netlik kazanacak. Galatasaray lisansını askıya alsa da oyuncunun 650 bin euro olan yarim sezonluk ücretini ödemeye devam ediyor.

