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Son dakika spor haberi: 'da tedavi için 'ye gitti

Son dakika haberleri... Yılbaşı akşamı evinde geçirdiği talihsiz kaza sonrası gözlerinde hasar meydana gelen Galatasaray'ın Norveçli sağ beki , tedavi için 'ye gitti. ( haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2021 Çarşamba 08:59
Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Omar Elabdellaoui tedavi için ABD'ye gitti

Yılbaşı akşamı yüzünde havai fişek patlayan , iki gözünden de ciddi bir şekilde yaralanmıştı. Bir ay önce taburcu edilen Omar'ın, bir gözünde sıkıntı devam ediyor. Sabah'ta yer alan habere göre kök hücre nakli yapılması gündeme gelirken Norveçli sağ bek, tedavisinde bir sonraki aşama için 'ye gitti.

Sarı-kırmızılı kulübün ABD'de doktor bulduğu Omar'ın, futbol hayatına devam edip edemeyeceği sezon sonunda netlik kazanacak.

Sarı-kırmızılı kulübün ABD'de doktor bulduğu Omar'ın futbol hayatına devam edip edemeyeceği sezon sonunda netlik kazanacak. lisansını askıya alsa da oyuncunun 650 bin euro olan yarim sezonluk ücretini ödemeye devam ediyor.

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