Haberler Galatasaray Radamel Falcao için resmi transfe açıklaması geldi! Galatasaray...

için resmi transfe açıklaması geldi! ...

'da son dakika haberi... Sarı kırmızılıların dünyaca ünlü yıldızı 'nun annesi , önemli açıklamalarda bulundu. Carmenza Zarate, yaptığı konuşmada oğlunun geleceğine ilişkin de ifadeler kullandı. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2021 Çarşamba 10:07
Radamel Falcao için resmi transfe açıklaması geldi! Galatasaray...

Galatasaraylı 'nun annesi ülkesi Kolombiya'da oğlunun geleceği ile ilgili konuştu.

Zarate oğlu Radamel ile ilgili çıkan transfer dedikodularıyla ilgili "Tanrı bilir" diyerek golcü oyuncunun yüzde yüzü ile 'da olduğunu ve bunun dışında çıkan tüm söylentilerin spekülasyon olduğunu belirtti.

Anne Zarate'nin açıklaması şu şekilde:

"Falcao saygılı bir insandır. Galatasaray'da iyi şeyler yapmak için orada bulunuyor. Gerisi tanrının elinde. Millionaros veya River Plate ya da Amerika'ya gideceğine ilişkin bilinen bir şey yok. Gerçek şu ki Radamel yüzde yüzü ile Galatasaray'da. Gerisi spekülasyon."



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