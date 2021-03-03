Son dakika spor haberleri: Mbaye Diagne'den Galatasaray sözleri!

Galatasaray'dan West Bromwich Albion'a kiralık giden Mbaye Diagne, açıklamalarda bulundu. Kulübün resmi internet sitesinde konuşan Diagne, Galatasaray'da daha golcü özelliği olduğunu belirterek takım arkadaşlarıyla yüzde yüz uyumu yakalamaya çalıştığını belirtti. Diagne ayrıca kendisini Premier Lig'e adapte etmiş hissettiğini belirterek daha fazla gol atmak için çabaladığını belirtti.



"MAÇ KAZANMAYI VE SAVAŞMAYI SEVERİM"

Premier Lig'deki maçların zor geçtiğini belirten Diagne, "Artık kendimi Premier Lig'e adapte olmuş hissediyorum. Burada maçların zor olması hoşuma gidiyor. Ben maç kazanmak ve gol atmak için savaşmayı severim. Her takıma gol atabileceğimi göstermek istiyorum" dedi.

Takım arkadaşlarını yeni tanıdığını söyleyen Senegalli futbolcu, "Galatasaray'dayken daha çok gol atıyordum ama bunun nedeni Türkiye Ligi'ni Premier Lig'den daha fazla bilmem. Takım arkadaşlarımı yeni tanıyorum ve hala %100 değiliz. Daha fazla gol atmak için çok çaba harcıyorum." açıklamasını yaptı.



