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Son dakika spor haberleri: Mbaye Diagne'den sözleri!

Bonservisi 'da olan ve sezon sonuna kadar ekibi 'a kiralanan Mbaye Diagne'den açıklamalar geldi. Kendisini lige adapte ettiğini belirten Senegalli santrfor, Galatasaray'dayken daha çok gol attığını ifade etti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2021 Çarşamba 09:32
Son dakika spor haberleri: Mbaye Diagne'den Galatasaray sözleri!

'dan 'a kiralık giden Mbaye Diagne, açıklamalarda bulundu. Kulübün resmi internet sitesinde konuşan Diagne, Galatasaray'da daha golcü özelliği olduğunu belirterek takım arkadaşlarıyla yüzde yüz uyumu yakalamaya çalıştığını belirtti. Diagne ayrıca kendisini 'e adapte etmiş hissettiğini belirterek daha fazla gol atmak için çabaladığını belirtti.

"MAÇ KAZANMAYI VE SAVAŞMAYI SEVERİM"
Premier Lig'deki maçların zor geçtiğini belirten Diagne, "Artık kendimi Premier Lig'e adapte olmuş hissediyorum. Burada maçların zor olması hoşuma gidiyor. Ben maç kazanmak ve gol atmak için savaşmayı severim. Her takıma gol atabileceğimi göstermek istiyorum" dedi.

Takım arkadaşlarını yeni tanıdığını söyleyen Senegalli futbolcu, "Galatasaray'dayken daha çok gol atıyordum ama bunun nedeni 'ni Premier Lig'den daha fazla bilmem. Takım arkadaşlarımı yeni tanıyorum ve hala %100 değiliz. Daha fazla gol atmak için çok çaba harcıyorum." açıklamasını yaptı.


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