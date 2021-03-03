Haberler Galatasaray Dünya yıldızı adım adım Galatasaray'a! Aslan büyük oynuyor

Dünya yıldızı adım adım 'a! Aslan büyük oynuyor

'de şampiyonluğu göğüslemek isteyen 'da flaş gelişmeleri yaşanıyor... Ara transfer döneminde kadrosuna önemli takviyeler yapan sarı kırmızılılar, yaz transfer dönemi için de düğmeye bastı. basını, dünya yıldızının haziran ayında kulübünden ayrılacağını ve transfer için en iddialı takımın olduğunu yazdı. Ancak İtalyanların daha fazla beklemesi halinde temaslara başlayan Galatasaray’ın öne geçebileceği belirtildi. İşte transfere dair tüm detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2021 Salı 23:30 Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2021 Çarşamba 06:50
Son dakika spor haberleri: Dünya yıldızı adım adım Galatasaray'a! Aslan büyük oynuyor

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan , toplam 13 isimle anlaşarak kadrosunu güçlendirdi.

Son dakika spor haberleri: Dünya yıldızı adım adım Galatasaray'a! Aslan büyük oynuyor

'de 8'de 8 yaparak liderliğe yükselen sarı-kırmızılı takım, bu süreçte ezeli rakibi Fenerbahçe'yi de deplasmanda devirmeyi başardı.

Son dakika spor haberleri: Dünya yıldızı adım adım Galatasaray'a! Aslan büyük oynuyor

Süper Lig'de şampiyonluğu göğüslemek isteyen 'da flaş gelişmeleri yaşanıyor...

Son dakika spor haberleri: Dünya yıldızı adım adım Galatasaray'a! Aslan büyük oynuyor

Ara döneminde kadrosunu Onyekuru, Gedson, Halil, Yedlin ve Mostafa ile güçlendiren sarı kırmızılılar sezon sonu transfer çalışmalarına da şimdiden başladı.

Son dakika spor haberleri: Dünya yıldızı adım adım Galatasaray'a! Aslan büyük oynuyor

'da Younes Belhanda ile yolun sonuna gelindi. Faslı futbolcu, son olarak BB Erzurumspor maçındaki isteksiz futbolu ile şimşekleri üzerine çekerken sarı-kırmızılı ekip de arayışlarını hızlandırdı.

Son dakika spor haberleri: Dünya yıldızı adım adım Galatasaray'a! Aslan büyük oynuyor

Adaylar arasında Julian Draxler dikkat çekiyor. Alman futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor ve PSG Sportif Direktörü Leonardo, "Durumun nasıl olduğunu göreceğiz. Şu an bir görüşme yok ama konumunu açıklığa kavuşturmamız gereken bir oyuncu. Ne yazık ki son sezonlarda daha az fırsat bulsa bile önemli bir oyuncu. Ama o hala önemli bir oyuncu ve olayların nasıl gelişeceğini göreceğiz" dedi.

Son dakika spor haberleri: Dünya yıldızı adım adım Galatasaray'a! Aslan büyük oynuyor

İLK RESMİ HAMLE ASLAN'DAN
Bu açıklama 'iplerin kopmak üzeri' olduğu şeklinde yorumlanırken Leonardo'nın, France Bleu'ya yaptığı bu açıklamanın ardından L'Equipe'ten 'ı da yakından ilgilendiren bir iddia geldi. 27 yaşındaki oyuncunun önümüzdeki Haziran ayında sözleşmesinin sonunda PSG'den ayrılacağını yazdı.

Son dakika spor haberleri: Dünya yıldızı adım adım Galatasaray'a! Aslan büyük oynuyor

'un Draxler'in transferindeki en iddialı takım olduğunu kaydetti. Le 10 Sports ise Draxler'i Juventus'un düşündüğünü ancak ilk resmi hamlenin 'dan geldiğini iddia etti. Serie A devinin, daha fazla beklerse sarı-kırmızılı ekip tarafından ikna edilmek için çok uğraşılan Alman yıldız için saf dışı kalabileceğini yazdı. Bu gelişme sarı-kırmızılıları heyecanlandırdı.

Son dakika spor haberleri: Dünya yıldızı adım adım Galatasaray'a! Aslan büyük oynuyor

KAYNAK HAZIR
, Draxler'i isterken maliyetini karşılamak için de çalışmalar sürüyor. Cimbom'da Belhanda'nın sözleşmesi bitiyor. Ayrıca yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Falcao ve Babel'e de takım aranıyor. 3 futbolcunun gönderilmesi halinde 11 milyon euro'ya yakın bir para Galatasaray'ın kasasında kalacak ve bu para Draxler başta yeni transferler için kullanılacak.

Son dakika spor haberleri: Dünya yıldızı adım adım Galatasaray'a! Aslan büyük oynuyor

430
Dünya Kupası başta birçok önemli başarısı bulunan Alman futbolcu, kariyeri boyunca çıktığı 430 maçta, 86 gole imza attı. 83 kez de arkadaşlarını golle buluşturdu.

Son dakika spor haberleri: Dünya yıldızı adım adım Galatasaray'a! Aslan büyük oynuyor

ŞANS BULAMADI
Şampiyonlar Ligi'nde başarıyı hedefleyen Cimbom'un en önemli hamlelerinden birisi olan Draxler, bu sezon PSG'de 15 maçta şans bulabildi. 3 gol, 2 asistle oynadı.

Son dakika spor haberleri: Dünya yıldızı adım adım Galatasaray'a! Aslan büyük oynuyor

İSTANBUL'DA OYNAMAK İSTERİM
PSG'nin Alman yıldızı Julian Draxler, verdiği bir röportajda, "Türkiye'de oynamayı er ya da geç düşünebilirim. İstanbul'da bir kulüple anlaşırsam benim için güzel bir hayat tecrübesi olur" ifadesini kullanmıştı. Almanya'dan birçok Türk arkadaşı bulunduğunu belirten Draxler, Türk kültürüne hakim olduğunu da kaydetmişti. Bu açıklama da 'ı oldukça umutlandırıyor.

Son dakika spor haberleri: Dünya yıldızı adım adım Galatasaray'a! Aslan büyük oynuyor

TERİM'İN GÖZDESİ
Fatih Terim, orta sahada taraftarı ve takımı coşturacak bir isim edilmesini isterken Draxler tecrübeli hocanın listesinde başköşede yer alıyor. Terim'in, yönetimden Alman yıldız için şartların zorlanmasını istediği belirtiliyor.

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