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Patlama sırası okçuya geldi

Mohamed’in milli takımdan arkadaşı Daka 20, Kouame ise 14 milyon Euro değere ulaştı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2021 Pazartesi 21:16 Güncelleme Tarihi: 02 Mart 2021 Salı 06:50
Patlama sırası okçuya geldi
, Mostafa Mohamed'i 2019 yılında oynanan 'nda keşfetmiş ve adım adım izleyerek kadrosuna dahil etmişti. , o turnuvada 'ni 2-1 yenerek şampiyonluğa ulaşırken Mohamed 5 maçta attığı 4 golle gol krallığına ulaşmıştı. O turnuvada Mohamed'in arkasında kalan 'ta 20 milyon euro, Kouame 'da 14 milyon euro değere ulaştı. Mohamed'in de beklenen patlamayı Galatasaray'da yapması ve kısa süre içinde benzer rakamlara ulaşması bekleniyor.

GÜNCELLEME BEKLENİYOR
Mohamed'in şu anki Transfermarkt değeri 2.5 milyon euro.. Ama ilk güncellemede Mısırlı golcünün değerinin yükselmesi bekleniyor. Satın alma hakkını elinde bulunduran Galatasaray, Zamalek'e 31 Aralık'a kadar 4 milyon dolar öderse tapusunu alacak.
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