Patlama sırası okçuya geldi

Mohamed’in milli takımdan arkadaşı Daka 20, Kouame ise 14 milyon Euro değere ulaştı.
Galatasaray HaberleriGiriş Tarihi: 01 Mart 2021 Pazartesi 21:16Güncelleme Tarihi: 02 Mart 2021 Salı 06:50
Fatih Terim, Mostafa Mohamed'i 2019 yılında oynanan Afrika U23 Şampiyonası'nda keşfetmiş ve adım adım izleyerek Galatasaray kadrosuna dahil etmişti. Mısır, o turnuvada Fildişi'ni 2-1 yenerek şampiyonluğa ulaşırken Mohamed 5 maçta attığı 4 golle gol krallığına ulaşmıştı. O turnuvada Mohamed'in arkasında kalan Daka Salzburg'ta 20 milyon euro, Kouame Fiorentina'da 14 milyon euro değere ulaştı. Mohamed'in de beklenen patlamayı Galatasaray'da yapması ve kısa süre içinde benzer rakamlara ulaşması bekleniyor.
GÜNCELLEME BEKLENİYOR
Mohamed'in şu anki Transfermarkt değeri 2.5 milyon euro.. Ama ilk güncellemede Mısırlı golcünün değerinin yükselmesi bekleniyor. Satın alma hakkını elinde bulunduran Galatasaray, Zamalek'e 31 Aralık'a kadar 4 milyon dolar öderse tapusunu alacak.