Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın gözdesi için Juventus devrede!

Son dakika spor haberi: 'ın gözdesi için devrede!

Son dakika haberi: 'in lideri Galatasaray sezon sonu mutlu sona ulaşıp 'nde yeniden boy göstermenin hesaplarını yapıyor. Bu sene 'nde şampiyon olan takımımızın da eleme oynayacak olmasından dolayı cimbom güçlü bir kadro kurmak istiyor. 'in ısrarla istediği isim için ise devreye girdi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ BASIN)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2021 Pazartesi 18:52
Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın gözdesi için Juventus devrede!

Kadrosunu genç isimlerle yenileyen , taraftarı coşturacak bir yıldızı kadrosuna katmak için harekete geçti.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın gözdesi için Juventus devrede!

Belhanda'nın gelecek sezon ile sözleşmesi sona eriyor.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın gözdesi için Juventus devrede!

, en doğru 10 numarayı transfer edip kadrosunu daha da güçlendirmenin planlarını yapıyor.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın gözdesi için Juventus devrede!

Yönetimle toplantı gerçekleştiren Terim, 'ne kalabilmek için güçlü bir kadro oluşturulması gerektiğinin altını çizdi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın gözdesi için Juventus devrede!

Sarı-kırmızılı yönetim de Terim'in isteği doğrultusunda transfer çalışmalarına başladı ve sürpriz bir ismi gündemine aldı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın gözdesi için Juventus devrede!

LİSTENİN BAŞINDA DRAXLER VAR

'ın transfer listesinin başında ise Alman yıldız Draxler bulunuyor.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın gözdesi için Juventus devrede!

Geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan yıldız isim, "Türkiye'de oynamayı er ya da geç düşünebilirim. İstanbul'da bir kulüple anlaşırsam benim için güzel bir hayat tecrübesi olur.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın gözdesi için Juventus devrede!

O nedenle Türkiye'de oynamayı ihtimal dışı görmüyorum. Bir süre İstanbul'da yaşamayı çok isterim" ifadesini kullanmıştı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın gözdesi için Juventus devrede!

JUVENTUS DEVREYE GİRDİ

'ı transferde yıkan haber ise Fransız basınından geldi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın gözdesi için Juventus devrede!

Sezon sonunda PSG ile olan sözleşmesi sona erecek olan Draxler için 'un devreye girdiği iddia edildi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın gözdesi için Juventus devrede!

Haberde Fransa'da mutlu olan futbolcunun 'un teklifinin ardından karar değiştirebileceğinin altı çizildi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın gözdesi için Juventus devrede!

Alman futbolcu bu sezon PSG formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 17 karşılaşmada 3 gol 3 asistlik performans sergiledi.

SON DAKİKA