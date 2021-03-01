Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın gözdesi için Juventus devrede!

Kadrosunu genç isimlerle yenileyen Galatasaray, taraftarı coşturacak bir yıldızı kadrosuna katmak için harekete geçti.
Kadrosunu genç isimlerle yenileyen Galatasaray, taraftarı coşturacak bir yıldızı kadrosuna katmak için harekete geçti.
Belhanda'nın gelecek sezon Galatasaray ile sözleşmesi sona eriyor.
Fatih Terim, en doğru 10 numarayı transfer edip kadrosunu daha da güçlendirmenin planlarını yapıyor.
Yönetimle toplantı gerçekleştiren Terim, Şampiyonlar Ligi'ne kalabilmek için güçlü bir kadro oluşturulması gerektiğinin altını çizdi.
Sarı-kırmızılı yönetim de Terim'in isteği doğrultusunda transfer çalışmalarına başladı ve sürpriz bir ismi gündemine aldı.
LİSTENİN BAŞINDA DRAXLER VAR
Galatasaray'ın transfer listesinin başında ise Alman yıldız Draxler bulunuyor.
Geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan yıldız isim, "Türkiye'de oynamayı er ya da geç düşünebilirim. İstanbul'da bir kulüple anlaşırsam benim için güzel bir hayat tecrübesi olur.
O nedenle Türkiye'de oynamayı ihtimal dışı görmüyorum. Bir süre İstanbul'da yaşamayı çok isterim" ifadesini kullanmıştı.
JUVENTUS DEVREYE GİRDİ
Galatasaray'ı transferde yıkan haber ise Fransız basınından geldi.
Sezon sonunda PSG ile olan sözleşmesi sona erecek olan Draxler için Juventus'un devreye girdiği iddia edildi.
Haberde Fransa'da mutlu olan futbolcunun Juventus'un teklifinin ardından karar değiştirebileceğinin altı çizildi.
Alman futbolcu bu sezon PSG formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 17 karşılaşmada 3 gol 3 asistlik performans sergiledi.