Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Galatasaray yeni sezonda bambaşka! Listenin başında o isim var...

Son dakika spor haberi: yeni sezonda bambaşka! Listenin başında o isim var...

Son dakika spor haberi... 'de ilk 26 hafta sonunda topladığı 54 puanla ligin zirvesinde yer alan 'da gelecek sezon için de çalışmalar hızlanmış durumda. Sezon sonu 14 ismin sözleşmesi bitecek olan Aslan'ın kadro anlamında büyük bir değişime uğraması bekleniyor. İşte detaylar... (GS haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2021 Cuma 19:42 Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2021 Cuma 19:43
Son dakika spor haberi: Galatasaray yeni sezonda bambaşka! Listenin başında o isim var...

'de ilk 26 hafta sonunda liderliğini sürdüren sezon sonu için de çalışmalarını sürüyor. Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adalarından biri olan Galatasaray'ın gelecek sezon büyük bir değişime uğraması bekleniyor.

Sarı-kırmızılıların özellikle yabancı futbolcularının geneli ile yolları ayıracağı öğrenilirken liste başında Faslı yıldız Younes Belhanda yer alıyor. Kontratı sezon sonu bitecek oyuncu kalan 15 haftada bekleneni veremezse masaya dahi oturulmadan sezon sonunda yollar ayrılacak.

Aslan'ın Belhanda dışında Radamel Falcao ve Mbaye Diagne için de aynı kararı alacağı gelen haberler arasında. için gelecek tekliflerin değerlendirileceği bildirilirken 'e kiralanan için de kulübünden iyi haberler geliyor.

West Bromwich'in oyuncunun bonservisini almak için harekete geçeceği konuşulurken Luyindama'nın da takımdan ayrılmasına kesin gözle bakılıyor. ()

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