Haberler Galatasaray Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan MHK'ye Mostafa Mohamed başvurusu!

Son dakika spor haberleri: 'dan 'ye başvurusu!

Son dakika haberi: , 'e gösterilen kırmızı kartın hatalı olduğunun tespit edilmesi ve iptali için 'ye başvurduğunu açıkladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2021 Perşembe 22:09 Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2021 Perşembe 22:20
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan MHK'ye Mostafa Mohamed başvurusu!

, maçında rakibi 'a dirsek attığı gerekçesiyle oyundan atılan 'in kırmızı kartının iptali için başvuruda bulundu.

Resmi siteden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüzce, 'in 28. haftasında oynanan - Galatasaray müsabakasında futbolcumuz Mostafa Mohamed'in kırmızı kartla ihracı kararının ciddi ve aşikâr derecede hatalı olduğuna dair tespit yapılması ve bu tespitlerin yazılı olarak ilgili kurumlara ve kulübümüze bildirilmesi konusunda 24.10.2007 tarih ve 08-07/774 ve 08-07/775 sayılı kararı emsal gösterilerek 'na başvurulmuştur."

SON DAKİKA