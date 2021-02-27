Ve söz Salih Uçan'da! Galatasaray'a transferi için...

TAYLAN, ARDA, ÖMER ÖRNEĞİ

Bu sezon Galatasaray forması ile lige damga vuran Taylan Antalyalı, kaptan Arda Turan ve yeniden göz dolduran Ömer Bayram gibi yerli futbolcularına ödediği ücretleri baz alan sarı kırmızılıların, bu nedenle Salih'in istediği yıllık ücreti fazla bulduğu belirtildi.

Taylan'ın 2.2 milyon TL, Arda'nın 4 milyon TL, Ömer'in ise 3 milyon TL'ye yakın garanti ücret aldığı sarı kırmızılılarda transfer etmek istenilen Salih için de Emre Kılınç'a benzer ve dengeleri bozmayacak bir yol izlenecek.