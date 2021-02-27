Haberler Galatasaray Ve söz Salih Uçan'da! Galatasaray'a transferi için...

Ve söz 'da! 'a transferi için...

'da son dakika haberi... Sarı kırmızılı kulübün sezon sonunda 'a imza attırmak istediği bilinirken, yeni bir gelişme yaşandı. Aktarılan bilgilere göre Salih Uçan - Galatasaray flörtünde söz yıldız futbolcuda. Salih, sarı kırmızılıların o teklifini kabul ettiği taktirde parçalı formayı sırtına geçirecek. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2021 Cumartesi 09:30 Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2021 Cumartesi 10:02
Ve söz Salih Uçan'da! Galatasaray'a transferi için...

hem sezon başında hem de ocak ayında kadrosuna katmak istediği 'ın yıllık ücret talebi nedeniyle bu transferi sonlandırmadığı ortaya çıktı.

Ve söz Salih Uçan'da! Galatasaray'a transferi için...

Haziranda Alanya ile kontratı bitecek olan Salih'i etmek isteyen sarı kırmızılılar, 27 futbolcunun istediği yıllık ücreti aşağı çekmesi halinde bu operasyonu resmiyete dökecek.

Ve söz Salih Uçan'da! Galatasaray'a transferi için...

Uçan'ın yapılan görüşmelerde yıllık garanti olarak 10 milyon TL talep ettiği öğrenilirken, sarı kırmızılı kulübün ise yerli oyuncularına ödediği maaş ve yıllık ücretleri göz önüne alarak takım içindeki 'gelir dengesini' bozmayacak bir rakama imza attırmak istediği ortaya çıktı.

Ve söz Salih Uçan'da! Galatasaray'a transferi için...

TAYLAN, ARDA, ÖMER ÖRNEĞİ
Bu sezon forması ile lige damga vuran Taylan Antalyalı, kaptan Arda Turan ve yeniden göz dolduran Ömer Bayram gibi yerli futbolcularına ödediği ücretleri baz alan sarı kırmızılıların, bu nedenle Salih'in istediği yıllık ücreti fazla bulduğu belirtildi.

Ve söz Salih Uçan'da! Galatasaray'a transferi için...

Taylan'ın 2.2 milyon TL, Arda'nın 4 milyon TL, Ömer'in ise 3 milyon TL'ye yakın garanti ücret aldığı sarı kırmızılılarda etmek istenilen Salih için de Emre Kılınç'a benzer ve dengeleri bozmayacak bir yol izlenecek.

Ve söz Salih Uçan'da! Galatasaray'a transferi için...

Emre de bu sezon 11 milyon 350 bin TL alırken önümüzdeki sezon 8 milyon olan yıllık ücreti her sezon 500 bin TL artacak.

Ve söz Salih Uçan'da! Galatasaray'a transferi için...

AYTAÇ TAMAM, SON KARAR SALİH'İN
Hürriyetin haberine göre, İlk sezon için Emre Kılınç'ta olduğu gibi Salih'e imza parası ile birlikte 10 milyon TL ödemeyi onaylayan 'ın, yıldız futbolcunun yıllık garanti ücretini de 7.5 milyon TL düzeyine çekmek istediği ve taraflar arasında görüşmelerin devam ettiği öğrenildi.

Ve söz Salih Uçan'da! Galatasaray'a transferi için...

Eğer da imza parası haricinde 'dan istediği 10 milyon TL garanti para talebinde indirime giderse yeni sezonda sarı kırmızılı formayı giyecek.

Ve söz Salih Uçan'da! Galatasaray'a transferi için...

Aytaç Kara ile anlaşan , Salih ile de el sıkışırsa sezon bitmeden orta sahaya bir yerli oyuncu takviyesi daha yapmış olacak.

Ve söz Salih Uçan'da! Galatasaray'a transferi için...

bu sezon çıktığı toplam 28 karşılaşmada 3 gol 4 asist üretti.

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