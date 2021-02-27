Ve söz Salih Uçan'da! Galatasaray'a transferi için...

Galatasaray hem sezon başında hem de ocak ayında kadrosuna katmak istediği Salih Uçan'ın yıllık ücret talebi nedeniyle bu transferi sonlandırmadığı ortaya çıktı.
Haziranda Alanya ile kontratı bitecek olan Salih'i transfer etmek isteyen sarı kırmızılılar, 27 futbolcunun istediği yıllık ücreti aşağı çekmesi halinde bu operasyonu resmiyete dökecek.
Uçan'ın yapılan görüşmelerde yıllık garanti olarak 10 milyon TL talep ettiği öğrenilirken, sarı kırmızılı kulübün ise yerli oyuncularına ödediği maaş ve yıllık ücretleri göz önüne alarak takım içindeki 'gelir dengesini' bozmayacak bir rakama imza attırmak istediği ortaya çıktı.