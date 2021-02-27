Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Marcao krizi! Bunu kimse beklemiyordu...

Seneye bedelsiz olarak takımdan ayrılmasından korkulan Marcao bu sezon 850 bin Euro, gelecek sezon ise 900 bin Euro kazanacak.

TEKLİF DÜŞÜK BULUNDU!

Milliyet'in haberine göre, Marcao'nun menajeri yönetimin düşündüğü 1.1 milyon Euro'nun çok düşük olduğunu ve oyuncusu için istediği rakamın en kötü ihtimalle yıllık 1 milyon 750 bin Euro olduğunu bildirdi.