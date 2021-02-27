Haberler Galatasaray Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Marcao krizi! Bunu kimse beklemiyordu...

Son dakika spor haberleri: 'da krizi! Bunu kimse beklemiyordu...

Son dakika spor haberleri: 'da gösterdiği başarılı performansla takımın vazgeçilmezleri arasına giren , transferin gözdesi konumuna geldi. kulüplerinin yakından takip ettiği yıldızı bedava elinden kaçırmak istemeyen sarı-kırmızılı yönetim, 24 yaşındaki savunmacının 1 yıl kalan sözleşmesini uzatmak için harekete geçti. Brezilyalı stoperin menajeriyle bir görüşme gerçekleştiren Galatasaraylı kurmaylar hiç beklemediği bir yanıt aldı. İşte yaşanan flaş gelişmenin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2021 Cumartesi 09:27
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Marcao krizi! Bunu kimse beklemiyordu...

'da bu sezon gösterdiği performansla kulüplerinin de radarına giren için yönetim harekete geçti.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Marcao krizi! Bunu kimse beklemiyordu...

Kadrodaki en çok transfer teklifi alan isim olan başarılı stoperin 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Marcao krizi! Bunu kimse beklemiyordu...

YENİ SÖZLEŞME TEKLİF EDİLDİ!
Ancak sarı-kırmızılılar Brezilyalı oyuncunun kafasının karışmaması için kendisine yeni anlaşma teklif etti.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Marcao krizi! Bunu kimse beklemiyordu...

Seneye bedelsiz olarak takımdan ayrılmasından korkulan bu sezon 850 bin Euro, gelecek sezon ise 900 bin Euro kazanacak.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Marcao krizi! Bunu kimse beklemiyordu...

yönetimi, sambacıya yüzde 20 zam yapılarak sözleşmesinin 3 yıllık daha uzatılması seçeneğini sundu.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Marcao krizi! Bunu kimse beklemiyordu...

TEKLİF DÜŞÜK BULUNDU!
Milliyet'in haberine göre, 'nun menajeri yönetimin düşündüğü 1.1 milyon Euro'nun çok düşük olduğunu ve oyuncusu için istediği rakamın en kötü ihtimalle yıllık 1 milyon 750 bin Euro olduğunu bildirdi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Marcao krizi! Bunu kimse beklemiyordu...

Sarı-kırmızılılar da bu cevabın ardından 'nun sözleşmesinin uzatılması konusunu şimdilik beklemeye alındı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Marcao krizi! Bunu kimse beklemiyordu...

Henüz 24 yaşında olan ve önünde uzun bir gelecek bulunan , bu sezon 'da 23'ü Süper Lig, 3'ü UEFA Ligi, 2'si de Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 28 karşılaşmaya çıktı. Brezilyalı stoper bu maçlarda 1 gol, 1 asistle oynarken mücadeleci futboluyla alkış topladı.

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