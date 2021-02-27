Son dakika spor haberleri: Süpriz transfer! Galatasaraylı Mostafa Mohamed'in yeni adresini açıkladılar

"PREMIER LİG'İ İSTİYOR"

23 yaşındaki vatandaşı ile konuştuğunu bildiren Zaki, "Mostafa Mohamed'e iki sezon içinde Premier Lig'e gitmesi gerektiğini söyledim. O da bana bunun tutkusu olduğunu ve Süper Lig'in Premier Lig için bir adım olduğunu söyledi" ifadelerini kullandı.