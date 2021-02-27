Son dakika spor haberleri: Galatasaray BB Erzurumspor maçında Radamel Falcao 56 gün sonra kadroda yer aldı!

Galatasaray'ın tartışılan yıldızı Radamel Falcao, BB Erzurumspor maçıyla birlikte uzun süre sonra bir lig karşılaşmasında kadroda yer aldı.

Sakatlık sürecini atlatan ve bir süredir takımla çalışmalarını sürdüren Kolombiyalı golcü, ilk 11'de olmasa da yedekler arasında yer alarak 56 gün aradan sonra takım kadrosunda kendine yer buldu.

Erzurumspor maçında kulübede görev bekleyecek olan Radamel Falcao son olarak 2 Ocak'ta oynanan Antalyaspor maçının kadrosuna alınmıştı.

Öte yandan Falcao'nun yanı sıra sakatlığını atlatan Sofiane Feghouli de Erzurumspor maçında yedekler arasında kendine yer buldu.