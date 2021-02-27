Haberler Galatasaray Son dakika spor haberleri: Galatasaray BB Erzurumspor maçında Radamel Falcao 56 gün sonra kadroda yer aldı!

Son dakika spor haberleri: BB maçında 56 gün sonra kadroda yer aldı!

'a geldiği günden bu yana sık sık sakatlanarak birçok maçı kaçıran , BB karşısında ilk 11'de olmasa da yedekler arasında kendine yer buldu. Bir süredir takımla birlikte çalışmalarını sürdüren Kolombiyalı golcü böylece, tam 56 gün sonra maç kadrosuna alındı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2021 Cumartesi 18:27
Son dakika spor haberleri: Galatasaray BB Erzurumspor maçında Radamel Falcao 56 gün sonra kadroda yer aldı!

'ın tartışılan yıldızı , BB maçıyla birlikte uzun süre sonra bir karşılaşmasında kadroda yer aldı.

Sakatlık sürecini atlatan ve bir süredir takımla çalışmalarını sürdüren Kolombiyalı golcü, ilk 11'de olmasa da yedekler arasında yer alarak 56 gün aradan sonra takım kadrosunda kendine yer buldu.

Erzurumspor maçında kulübede görev bekleyecek olan Radamel son olarak 2 Ocak'ta oynanan maçının kadrosuna alınmıştı.

Öte yandan Falcao'nun yanı sıra sakatlığını atlatan de Erzurumspor maçında yedekler arasında kendine yer buldu.

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